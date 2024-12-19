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2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda Tamamlanıyor

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılının bütçe görüşmeleri yarın son bulacak ve bütçe oylanacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:49
2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda Tamamlanıyor

2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda Tamamlanıyor

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler yarın tamamlanacak. 9 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, yarın son gün oturumlarının ardından sona erecek.

Görüşmelerin ardından, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ara vermeden devam edecek. 24 Aralık Salı günü, devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Eğer bu kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanırsa, Genel Kurulda gelecek hafta 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin tahsilinden vazgeçilmesini ve aile hekimliğine yönelik düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine geçileceği belirtiliyor.

Öte yandan, Salı ve Çarşamba günlerinde Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

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