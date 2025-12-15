Menemen Belediyesi 25 Binden Fazla Kişiye İstihdam Sağladı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "İş Dünyası Menemen’de Buluşuyor" etkinliğinde sanayici, yatırımcı ve iş insanlarıyla bir araya gelerek belediyenin istihdam başarısını paylaştı. Belediye, sosyal projelerinin yanı sıra istihdama sağladığı katkılarla da dikkat çekiyor.

Etkinlik ve katılımcılar

Tepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen geceye Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Ulukent Sanayiciler Derneği Başkanı Mehmet Ömer Telcioğlu, Tezcan Un Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Deniz Celep, Ege Serbest Bölge Müdürü Mevlüde Şenay Satoğlu, İZBAN Genel Müdürü Volkan Yurtoğlu, Çalışma ve İş Kurumu Manisa İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, SGK Manisa İl Müdürü Buket İnce ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Yaklaşık bin davetlinin yer aldığı gecede Prof. Dr. İbrahim Attila Acar (Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Menemen’in gelecek perspektifi üzerine bir sunum yaptı. Acar, Menemen’in coğrafi konumu, tarımsal potansiyeli ve bölgenin taşıdığı imkanların gelecekte daha da güçleneceğini vurguladı.

Sunumların ardından iş dünyası adına Deniz Celep ve Mehmet Ömer Telcioğlu konuşmalar gerçekleştirdi. Gecede ayrıca Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, İŞKUR İzmir İl Müdür Yardımcısı İbrahim Ay ve Manisa Egem Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Demir, Aydın Pehlivan’a plaket sundu.

Başkan Pehlivan’ın mesajı

Sözlerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Her fabrika bir kaledir." ifadesini hatırlatarak başlayan Aydın Pehlivan, "Menemen’de açılan her fabrikayı gerek ilçemiz, gerek ilimiz, gerek ülkemiz için bir kale olarak görüyoruz. Fabrika varsa insan vardır, insanın olduğu yerde sosyal hayat vardır, kuş cıvıltısı gibi evlatlarımızın neşeli kahkahaları vardır. Kısacası üretim ve istihdam varsa, hayat vardır." ifadelerini kullandı.

İstihdam verileri ve İşkur Hizmet Noktası

Pehlivan, belediyenin İşkur Hizmet Noktası aracılığıyla yürüttüğü çalışmaları şöyle aktardı: Belediyede düzenlenen 32 bine yakın toplantıda işveren ve iş arayan buluşturuldu. İş arayan her bir hemşehriyi, kadınları, engellileri ve hükümlüleri yetenek ve şartlarına uygun işlere yerleştirmek amacıyla 128 bin 647 işlem yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 5 bine yakını kadın olmak üzere yaklaşık 25 bin hemşehrinin fabrikalarda üretimin bir parçası haline geldiği bildirildi.

Pehlivan, "Bugün burada başlattığımız bu birliktelik, Menemen’in geleceği için daha büyük ve kalıcı adımlar atmamıza vesile olacaktır." diyerek önümüzdeki yıl düzenlenecek Menemen Belediyesi İstihdam Fuarı için güçlü bir altyapı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gecede konuşmaların ardından plaket takdimleri gerçekleştirildi, istihdama en çok katkı sağlayan firmalara teşekkür edildi ve toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik son buldu.

