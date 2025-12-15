Kama Yaylası'nda Anons Ayıyı Kaçırdı: Güvenlik Kamerası Kaydetti

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Yeşilalan Mahallesi sınırlarındaki Kama Yaylasında, kış mevsimiyle birlikte yağan karın ardından yaban hayvanları yiyecek arayışı için yerleşimlere yaklaştı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek arayışına çıkan yaban hayvanları, Adem Okutan’a ait bir evin çevresinde görüntülendi. Gündüz saatlerinde görülen vaşak kısa süreliğine kameraya yansırken, akşam saatlerinde kayda giren ayı evin önünde bulunan boş kovanlara yöneldi.

Anonsun Etkisi ve Kameraya Yansıyan Anlar

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, ayının evin çevresinde dolaştığı ve yapılan sesli "Dikkat gözetim altındasınız" anonsunun ardından korkarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Ayının anlık tepkisi ve hızla kaçışı dikkati çekti.

