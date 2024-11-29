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2025 Yılı Bütçesi: Savunma Projelerinde Dikkat Çekici Artış ve Kamu İletişim Faaliyetleri

Cumhurbaşkanlığı, 2025 bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sundu; savunma sanayisinde tarihi bir dönüşüm yaşandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:59
2025 Yılı Bütçesi: Savunma Projelerinde Dikkat Çekici Artış ve Kamu İletişim Faaliyetleri

Cumhurbaşkanlığı, 2025 Yılı Bütçesini TBMM'ye Sundum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayisinde son 22 yılda meydana gelen dönüşümle, 2002 yılında 62 olan savunma projelerinin sayısının, günümüzde yüzde 80 yerlilik oranıyla 1132'ye çıkartıldığını açıkladı. Bu bilgi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen 2025 yılı bütçesinin sunumunda paylaşıldı.

İletişim Başkanlığı'nın Rolü

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın uluslararası alanda Türkiye’nin tezlerini defend etme, kamu diplomasisi yürütme ve dezenformasyonla mücadele etme konusundaki önemine vurgu yaptı. 2023 yılı büyük depremler sonrası CİMER platformunun etkinliğinden bahseden Yılmaz, bu yıl 2024’de başvuruları kolayca yapabilmek için mobil uygulama geliştirilmesi öngörüldüğünü belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Faaliyetleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da öncelikli hedeflerinden birinin dini bilgileri halka ulaştırmak olduğunu ifade eden Yılmaz, manevi danışmanlık faaliyetleri ile son bir yılda 3,5 milyon kişiye ulaşmayı başardıklarını aktardı. Ayrıca, 2024 yılı için 130 milyar 119 milyon liralık bir bütçe önerisi yapıldığını kaydetti.

Kültürel Mirasın Korunması

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın tarihi yapıları koruma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, 2024 yılında Ankara Palas'nın müze olarak hizmete açılacağını ve Yıldız Sarayı'nın yeniden ziyarete açıldığını ifade etti. 2025 yılı bütçesi için 3 milyar 114 milyon lira tahsis bekleniyor.

Savunma Sanayii'nde Başarılar

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye’nin milli savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılamak ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla şimdiye kadar büyük ilerlemeler kaydetti. Savunma projelerinin sayısının 2002’de 62’den 1132’ye yükselmesi dikkat çekici.

Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi

Yılmaz, Türkiye'nin İHA/SİHA üretimindeki dünyanın önde gelen ülkelerden biri olduğunu belirtti. Yeni projelerle birlikte AR-GE'ye ayrılan yıllık bütçenin 2 milyar 622 milyon doları geçtiğini aktardı.

Ulusal Güvenlik Mücadelesi

Ülkenin ulusal güvenliğini korumak için Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar, çeşitli terör örgütleri ile mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Yılmaz, MİT’in FETÖ ve DEAŞ gibi yapılarla mücadelesini sürdürdüğünü ve 2025 bütçesi için öngörülen ödeneğin 28 milyar 896 milyon lira olduğunu açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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