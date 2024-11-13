2025 Yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Görüşüldü

2025 Yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşüldü. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, iş gücü piyasasının önemini vurgulayarak, "Bu meselelere geçim kaynağı olarak değil, toplumsal huzur, adalet ve refah açısından yaklaşmalıyız" dedi.

EYT ve Emeklilik Üzerine Tartışmalar

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, hükümetin EYT’yi bir yük olarak gördüğünü belirtirken, Türkiye’nin 2022 yılında Avrupa'nın en düşük emeklilik maaşını verdiğini ifade etti. Bakırlıoğlu, Soma faciasından kurtulan bir madenciye ait baret göstererek, bu kişinin sendikaya katıldığı için işten çıkarıldığını belirtti.

Kayıt Dışı İstihdam Sorunu

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, kayıt dışı istihdamın önlenmesi gerektiğini savunarak, "Kayıt dışı istihdam 2010-2023 yıllarında yüzde 43,3’ten yüzde 26,1’e geriledi" dedi. Ayrıca, DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, görevlendirme yapılan belediyelerde çok sayıda emekçinin işten çıkartıldığını dile getirdi.

Emeklilikte Kadın Hakları

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, sigortalı çalışma hayatına başlamadan önce çocuk sahibi olan kadınların, çalışma sürelerinin emekliliklerine dahil edilmesi için düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Asgari Ücret ve Gelir Adaletine Dikkat Çekildi

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Türkiye’deki gelir adaletsizliğine vurgu yaparak asgari ücretin 32-35 bin lira seviyesine çıkması gerektiğini, bunun için vergi düzenlemesinin gözden geçirilmesi gerektiğini öne sürdü.

İş Güvenliği ve Sağlık Problemleri

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye'nin iş kazaları konusunda dünya ve Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını ifade ederek, bu konudaki uygulamaların etkinliğinin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin Ekonomi Yönetimi Eleştirildi

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, hükümetin ekonomiyi kötü yönettiğini ve toplumun en düşüğe kilitlendiğini belirtti. Usta, "En düşük emekli maaşı ile geçinmek mümkün değil" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milletvekillerinin sorularını yanıtlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.