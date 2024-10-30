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2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de Onaylandı

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 00:39
2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de Onaylandı

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı Yayınlandı

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, resmi onay sürecinin ardından Resmi Gazete'de duyuruldu. Bu program, ekonomik ve sosyal hedefleri belirlemek için kritik bir doküman niteliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Önemli Hedefler

Bu programın onaylanması, ülkenin ekonomik stratejilerini ve bütçe planlamalarını daha net bir hale getirmek amacı taşımaktadır.

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