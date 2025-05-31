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2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kamu işçilerinin 2025 ilave tediye ödemeleri, Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara geçecek.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 17:53
2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Milyonlarca kamu işçisinin merakla beklediği 2025 yılı ilave tediye ödeme takvimi, nihayet netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, devlet ve devlete bağlı kurumlarda çalışan memurlara tediye ödemeleri için tarih belirlendi. Ödemeler, her yıl olduğu gibi iki taksit halinde yapılacak. İlk taksitin Kurban Bayramı öncesine denk gelmesi, işçi kesiminde büyük bir memnuniyet yarattı.

RESMİ GAZETE’DE KARAR
Kamu sektöründe çalışan ve 6772 sayılı kanun kapsamına giren işçiler için oldukça önemli olan ilave tediye ödemelerinin 2025 yılı yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karar, Resmi Gazete'nin ilgili sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte, ödeme tarihleri konusundaki belirsizlik de sona ermiş oldu.

MEMURLARA 2 HAZİRAN MÜJDESİ
Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, kamu işçileri 2025 yılındaki ilave tediyelerinin ilk yarısını Kurban Bayramı'ndan hemen önce alacaklar. Belirlenen takvime göre, ilk ödeme 2 Haziran 2025 Pazartesi günü işçilerin hesaplarına yatırılacak.

İKİNCİ TEDİYE ÖDEME TARİHİ
Kararda belirtilen takvime göre, ikinci ödeme 17 Aralık 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Böylece, 6772 sayılı kanun kapsamındaki işçiler, 2025 yılına ait ilave tediye haklarının tamamını yıl içerisinde iki eşit taksit halinde almış olacak.

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