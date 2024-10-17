2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Açıklandı

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Törende Tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2025 yılında 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece merkezi yönetim bütçesinden %14,8 oranıyla en büyük payı eğitime ayırıyoruz," dedi.

Eğitim Bütçesi Yükseliyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende Yılmaz, 2002 yılında 8 milyar lira olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 2025'de 1 trilyon 452 milyar liraya çıkacağını belirtti. Öğretmenlerin kariyer imkanlarını genişleteceklerini ve özlük haklarında geliştirmeler yapacaklarını belirten Yılmaz, yükseköğretim kurumları bütçesinin 2025 yılında 488 milyar lira olacağını ifade etti.

Sağlık ve Sosyal Destek Bütçesi

Yılmaz, sağlık hizmetlerine ayrılan kaynağın 1 trilyon 106 milyar lira olduğunu duyurdu. Ayrıca, sosyal yardımlar için 2025 bütçesinde toplamda 651 milyar lira kaynak ayrıldığını vurgulayarak, çeşitli desteklerin ayrıntılarını paylaştı.

Tarıma ve Ekonomiye Destek

Tarım sektörüne 703 milyar lira, reel sektöre de 561 milyar lira ayırdıklarını dile getiren Yılmaz, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odağımızla büyümeyi sürdüreceğiz," dedi.

Güvenlik ve Savunmaya Yatırım

Yılmaz, savunma ve güvenlik için toplamda 1 trilyon 608 milyar lira bütçe tahsis edileceğini açıkladı. "Güvenlik her şeyin başı. Bu alanda yatırımlarımıza devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Yatırımlar ve Kamu Görevlilerine Destek

2025 yılı bütçesinde yatırımlara ayrılan kaynak 1 trilyon 569 milyar lira olacak. Kamu görevlilerinin mali haklarının kümülatif olarak %78 artırıldığını belirten Yılmaz, bu doğrultuda yapılan iyileştirmeleri de aktardı.

Hedef Türkiye Yüzyılı

Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçesinin, eğitimden sağlığa, enerjiden tarıma ve sanayiye her alanda büyüyen, güçlenen Türkiye hedefleri doğrultusunda hazırlandığını ifade etti ve bütçenin millete hayırlı olmasını diledi.