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2025 YKS Başvuruları Başladı! ÖSYM'den Açıklama

ÖSYM Başkanı Ersoy, 21-22 Haziran'da gerçekleştirilecek 2025 YKS başvurularının alınmaya başladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:53
2025 YKS Başvuruları Başladı! ÖSYM'den Açıklama

ÖSYM'den 2025 YKS Duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis A. Ersoy, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuruların alınmaya başlandığını açıkladı.

YKS, her yıl binlerce öğrencinin üniversite tercihlerini şekillendiren önemli bir sınav olarak öne çıkıyor. Sınavla ilgili detayların ve başvuru tarihinin belirlenmesi, adayların hazırlık süreçlerini etkiliyor.

ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, sınav başvuru süreci ve önemli tarihlerin takibi için sosyal medya hesaplarını takip etmek de faydalı olacaktır.

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