2025 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı — Kayıtlar 1-5 Eylül

2025-YKS yerleştirme sonuçları ykssonuc.osym.gov.tr adresinde açıklandı. Kayıtlar 1-5 Eylül; elektronik kayıt 1-3 Eylül. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:03
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının ykssonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edildiğini duyurdu.

Başkan Ersoy’un açıklaması

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır."

Sonuçlara erişim ve belge bilgilendirmesi

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin ykssonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. ÖSYM duyurusunda, Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği vurgulandı.

Kayıt takvimi ve elektronik kayıt

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar 1-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Kayıt yaptıracak adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt kullanan adaylar ise üniversiteler tarafından duyurulan belgelere ve tarihlere göre işlem yapacak.

ÖSYM, merkezi yerleştirme işlemlerinin adayların tercihler doğrultusunda tamamlandığını bildirdi. Üniversite kayıt sürecine ilişkin tüm duyurular için ilgili üniversitelerin kurumsal sayfalarının takip edilmesi önem taşıyor.

