Turistik Doğu Ekspresi Kars’ta Coşkuyla Karşılandı — Masalsı Yolculuğun Son Durağı

Ankara’dan kalkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık bin 300 kilometrelik parkurun ardından Kars Garı’nda coşkuyla karşılandı; oteller doldu, ziyaret rotaları hazır.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 00:28
Turistik Doğu Ekspresi Kars’ta Coşkuyla Karşılandı — Masalsı Yolculuğun Son Durağı

Turistik Doğu Ekspresi Kars’ta Coşkuyla Karşılandı

Türkiye’nin en prestijli demiryolu rotalarından biri olan ve Ankara’dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, kış sezonunun en yoğun seferlerinden birini tamamlayarak son durağı olan Kars’a ulaştı. Yaklaşık bin 300 kilometrelik etkileyici bir parkuru geride bırakan tren, Kars Garı’nda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Karşılama ve İlk İzlenimler

Yolcuları Kars Garı’nda karşılayan Vali Ziya Polat, yolculara hoş geldin dileklerini ileterek karanfil takdim etti. Ankara’dan Kars’a geldiklerini belirten yolculardan İrem Büğrü şunları söyledi:

"Ankara’da Kars’a turistik tren ile geldik. Her şey çok güzeldi. Çok güzel karşılandık. Kars halkına teşekkür ediyorum"

TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu ise yolculuğun keyifli geçtiğini anlattı:

"Biz Kars’a trenimizi dün Ankara’dan 13.55’te yola çıkardık. Yüzlerce kişiyle beraber inanılmaz keyifli, neşeli bir yolculukla buraya kadar geldik. Öncesinde Erzincan’a uğradık. Erzurum’a uğradık. Kars’a geldik, inanılmaz sevgi dolu sıcak bir karşılama ile bu ayazı hiç hissetmedik. Çok teşekkür ediyorum"

Vali Ziya Polat, Kars’ın bir marka şehir olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Kars’ın soğuk gecesinde sıcak bir karşılama ile Turistik Doğu Ekspresi Kars’a, Kars’ta Turistik Doğu Ekspresi’ne kavuştu. Tabi Kars’ın en önemli turizm markalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi buraya yolcu edenlere teşekkür ediyoruz. Gazi Kars’ımız Ani, Çıldır, Sarıkamış, Şehitler diyarı Baltık mimarisi ile bu bölgenin, ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri artık, bu turizm merkezi olma yolunda tabi ki Turistik Doğu Ekspresi başlangıç noktası, buraya çok büyük bir marka kattığını hepimiz biliyoruz. Kars’a gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz"

Etkinlikler ve Turizm Rotaları

Gar binasına geçen yolcular, burada aşıklar türküsüyle karşılandı. Yolcular son olarak çıkıştı ateşle yakılan Kars yazısıyla otellerine uğurlandı. Turistik Doğu Ekspresi’nin şehre gelişiyle birlikte Kars’taki otellerde doluluk oranları yüzde 100 seviyesine ulaştı.

Geceyi Kars’ta geçirecek yolcular, sabahın ışıklarıyla sırayla UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki tarihi Ani Ören Yeri’ni gezecek, donmuş Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi yapacak ve Kars mutfağının olmazsa olmazı kaz eti gibi yöresel lezzetlerin tadına bakacak.

