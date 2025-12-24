Fico, 7,4 km'lik Visnove Tüneli'ni Patenle Geçti: Açılıştan Saatler Önce Gösteri

Fico, 7,4 kilometrelik Visnove Tüneli'ni patenle geçti

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkenin en uzun tünelinin resmi açılışından saatler önce sıra dışı bir adım attı. Pazartesi günü 7,4 kilometrelik Visnove Tünelinin tamamını paten kayarak geçen Fico, tünel içinden çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Fico'nun açıklaması ve açılış konuşması

Görüntülerle ilgili olarak Fico, "Bu fırsatı kaçırmak istemedim ve tünelin tamamını paten kayarak geçtim" dedi. Açılış töreninde ise tünelin vatandaşların yaşamını iyileştireceğini vurgulayarak "Siyasetin temel misyonu da budur" şeklinde konuştu.

Tünelin önemi ve tarihçesi

Visnove Tüneli, Lietavsk Lka ile Dubn Skala arasında, D1 otoyolunun 13,5 kilometrelik kesiminin bir parçası olarak Pazartesi günü trafiğe açıldı. Batı Karpatlar'daki Mala Fatra sıradağlarının eteklerinden geçen D1 otoyolu, zorlu dağlık arazi nedeniyle uzun yıllardır mühendislik açıdan sıkıntılar yaratıyordu ve ülkenin doğu-batı ulaşım hattını sekteye uğratıyordu.

Tünel yapımına ilişkin çalışmalar 22 Mayıs 1998 tarihinde başladı, 2002 yılında durdu ve ancak 12 yıl sonra tekrar başladı. Toplamda 27 yıl süren bir süreç sonunda tamamlanan tünel, Slovakya'nın karayolu ağındaki en uzun tünel olarak öne çıkıyor.

Visnove Tünelinin açılması, ülke içi ulaşımda önemli bir kesintiyi gidermesi ve trafik akışını iyileştirmesi bekleniyor.

