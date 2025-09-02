2026'da 289 Fuar: 96'sı Uluslararası, İstanbul 155 Organizasyonla Lider

TOBB, 2026 Yılı Fuar Takvimi'ni Açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan 2026 Yılı Fuar Takvimine göre, Türkiye genelinde gelecek yıl 96'sı uluslararası olmak üzere 289 fuar organize edilecek.

Ay Bazında Yoğunluk

Takvime göre en yoğun fuar programı 52 etkinlikle ekim ayında gerçekleşecek. Ekim ayını 41'er fuarla nisan ve eylül, 31 fuarla kasım ve 24 fuarla mart ayları izleyecek.

İller ve Sektör Dağılımı

İllere göre en çok fuar, 155 organizasyonla İstanbul'da yapılacak. İstanbul'u 25 fuarla İzmir, 24 fuarla Antalya, 19 fuarla Ankara ve 14 fuarla Bursa takip ediyor.

Sektörlere göre dağılımda öne çıkanlar arasında eğitim sektöründe 42 fuar, tarım ve hayvancılıkta 27 fuar, gıda sektöründe 17 fuar, "diğer" başlıklı kategoride 16 fuar ve mobilya sektöründe 12 fuar yer alıyor.