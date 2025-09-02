DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,92 0,53%
ALTIN
4.600,8 -0,08%
BITCOIN
4.548.605,86 -1,62%

2026'da 289 Fuar: 96'sı Uluslararası, İstanbul 155 Organizasyonla Lider

TOBB'nin 2026 Fuar Takvimi'ne göre Türkiye'de 96'sı uluslararası olmak üzere 289 fuar düzenlenecek; İstanbul 155 fuarla ilk sırada.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:36
2026'da 289 Fuar: 96'sı Uluslararası, İstanbul 155 Organizasyonla Lider

TOBB, 2026 Yılı Fuar Takvimi'ni Açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan 2026 Yılı Fuar Takvimine göre, Türkiye genelinde gelecek yıl 96'sı uluslararası olmak üzere 289 fuar organize edilecek.

Ay Bazında Yoğunluk

Takvime göre en yoğun fuar programı 52 etkinlikle ekim ayında gerçekleşecek. Ekim ayını 41'er fuarla nisan ve eylül, 31 fuarla kasım ve 24 fuarla mart ayları izleyecek.

İller ve Sektör Dağılımı

İllere göre en çok fuar, 155 organizasyonla İstanbul'da yapılacak. İstanbul'u 25 fuarla İzmir, 24 fuarla Antalya, 19 fuarla Ankara ve 14 fuarla Bursa takip ediyor.

Sektörlere göre dağılımda öne çıkanlar arasında eğitim sektöründe 42 fuar, tarım ve hayvancılıkta 27 fuar, gıda sektöründe 17 fuar, "diğer" başlıklı kategoride 16 fuar ve mobilya sektöründe 12 fuar yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: SYDV Çalışanları Ek Protokolle KÇP Kapsamına Alındı
2
HAVELSAN ve CALIDUS, B-250 İçin Milli Eğitim Ekosistemi Kuruyor
3
Destici'den Eskişehir'in 103. Kurtuluş Yıldönümü Mesajı
4
Çeltikte Damla Sulama: 4 Kat Su Tasarrufu ve Verimde Artış
5
Bingöl'de 45 Tarihi Sikke Ele Geçirildi
6
GSB Yurt Başvuruları Başladı: Osman Aşkın Bak Duyurdu

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı