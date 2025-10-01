2026'da Türkiye Ekonomisinde Reform Yılı: Erdoğan'dan Dönüşüm Vurgusu

Kapsamlı dönüşüm hedefiyle yeni ekonomi adımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ekonomisinde köklü değişiklikler hedeflediklerini açıkladı.

Erdoğan sözlerinde şu ifadeleri kullandı: "2026 senesi Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak. Sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, ekonomimizin tüm alanlarında büyük bir dönüşüm başlatıyoruz"

Bu açıklama, ekonomik politikalarda sanayi, teknoloji, tarım ve enerji gibi öncelikli alanlara odaklanılacağını işaret ediyor. Hükümetin, ilgili sektörlerde yapısal reformlar ve yenilikçi adımlar atmayı planladığı anlaşılıyor.

Yetkililerden beklenen uygulama ve yol haritası adımları, önümüzdeki dönem kamuoyu ile paylaşılacak.