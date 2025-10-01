2026'da Türkiye Ekonomisinde Reform Yılı: Erdoğan'dan Dönüşüm Vurgusu

Erdoğan 2026'yı reform yılı ilan etti; sanayi, teknoloji, tarım ve enerji başta olmak üzere ekonominin tüm alanlarında kapsamlı bir dönüşüm başlatılacak.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:54
2026'da Türkiye Ekonomisinde Reform Yılı: Erdoğan'dan Dönüşüm Vurgusu

2026'da Türkiye Ekonomisinde Reform Yılı: Erdoğan'dan Dönüşüm Vurgusu

Kapsamlı dönüşüm hedefiyle yeni ekonomi adımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ekonomisinde köklü değişiklikler hedeflediklerini açıkladı.

Erdoğan sözlerinde şu ifadeleri kullandı: "2026 senesi Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak. Sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, ekonomimizin tüm alanlarında büyük bir dönüşüm başlatıyoruz"

Bu açıklama, ekonomik politikalarda sanayi, teknoloji, tarım ve enerji gibi öncelikli alanlara odaklanılacağını işaret ediyor. Hükümetin, ilgili sektörlerde yapısal reformlar ve yenilikçi adımlar atmayı planladığı anlaşılıyor.

Yetkililerden beklenen uygulama ve yol haritası adımları, önümüzdeki dönem kamuoyu ile paylaşılacak.

İLGİLİ HABERLER

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
4
Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi
5
Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta
6
Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Somayeh Moghadam Sakarya'ya Ulaştı

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin