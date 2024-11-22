2050'ye Kadar Fosil Yakıtlardan Uzaklaşmak Mümkün Değil

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Direktörü Francesco La Camera, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişin mümkün olduğunu ancak 2050'den önce bunun gerçekleşmesini beklemediklerini belirtti. Bu açıklama, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) yapıldı.

La Camera, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) raporları doğrultusunda, küresel ısınmayı 1,5 derecede tutabilmek için 2025'ten itibaren fosil yakıtlardan uzaklaşılması gerektiğini vurguladı. Sera gazı emisyonlarının önemli kaynağı olan fosil yakıtlardan tamamen uzaklaşmanın doğal olarak mümkün olduğunu aktaran La Camera, "Ancak elimizdeki senaryoya göre, Paris Anlaşması’yla uyumlu olacak şekilde, 2050 yılına kadar yenilenebilir enerjiye yüzde 100 geçişin olacağını öngörmüyoruz." dedi.

Yüzde 100 yenilenebilir enerji senaryoları üzerine çalışmalar yaptıklarını belirten La Camera, dünyanın birçok yerinde bu hedefe yönelik olumlu gelişmelerin yaşandığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl, yenilenebilir enerji kurulum kapasitesinde 473 gigavatla rekor kırıldığını ve bu durumun bir önceki yıla kıyasla %30'luk bir artış anlamına geldiğini aktardı.

La Camera, "Yenilenebilir enerjideki artış iklim değişikliğine direncin artması konusunda bir cevap olabilir. Bu sayede atmosferdeki karbon miktarı azalacak ve iklim aşırılıklarına karşı daha güçlü olunacaktır." diyerek ilerleyen yıllarda daha olumlu gelişmelerin yaşanmasını umduğunu söyledi.

Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadelede daha hızlı aksiyon alınması gerektiğine değinen La Camera, "Çünkü karbon bütçesi olarak adlandırdığımız, atmosferin belli bir karbon tutma kapasitesi var. Bu kapasiteyi kullandığımızda geri dönüşü olmayan bir noktaya geliyoruz ve bu durumda onca yıl beklemek zorunda kalıyoruz." şeklinde konuştu.

COP Zirvelerinin Önemi

COP zirvelerinin, ekonomileri daha çok fosil yakıta bağlı ülkelerde yapılması konusundaki eleştiriler hakkında da görüş bildiren La Camera, "Geçen yıl Dubai'de elde ettiğimiz sonuçları dünyanın başka bir yerinde elde etmek kolay olmazdı. COP zirvelerinin yapıldığı yerin, sonuçları etkilediğini düşünmüyorum çünkü sonuçlar ülkenin siyasi kararlılığına bağlıdır." dedi.

Ayrıca La Camera, yaklaşık 10 gündür devam eden ve daha çok iklim finansmanı konularına odaklanan toplantılarda, sadece taahhüt edilen para miktarına odaklanılmaması gerektiğinin altını çizerek, gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için gösterilen kararlılığın önemine vurgu yaptı. La Camera, sözlerini "İklim kriziyle mücadele için bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor ve bu mücadelede en önemli değişkenin zaman olduğunu unutmayın." diyerek tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.