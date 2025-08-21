21 Ağustos 2025 Özel Haber Gündemi — Orman Rehabilitasyonu, TMSF ve Uluslararası Gelişmeler

21 Ağustos 2025 - ÖZEL HABER GÜNDEMİ

1- Yanan orman alanları, iklime, toprağa ve rakıma uygun ağaçlandırılıyor

Orman Genel Müdürlüğü, yangın sonrası yapılan fidan dikimlerinde bölgenin iklimi, toprağı ve rakımının yanı sıra bitki biyolojisini dikkate alarak çalışmalar yürütüyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Orman yangınlarından sonra fidan dikiminde mutlaka bölgeye özgü iklimi, toprağı, rakımı, güneş alma durumunu ve bitki biyolojisini dikkate alıyoruz"

"Bölgenin ekolojik yapısına uygun, yangına dayanıklı türler ağaçlandırma planlarında öncelikli yer alıyor"

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Fotoğraflı)

2- Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı

Bankalar tarafından TMSF'ye bildirilen ve zaman aşımına uğrayan hesap sayısı 2 milyon 226 bin 269 adet olarak kaydedildi. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla haziran ayında TMSF'ye aktarılan hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 732,1 milyon lira oldu.

(Mahmut Çil/İstanbul) (Grafikli)

3- AB'nin "Yeşil Dönüşüm" kapsamında Türkiye'ye yatırımlarının devam etmesi bekleniyor

AB Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski, Türkiye ile IPA fonları döneminden bu yana süregelen işbirliğine dikkat çekti ve özel sektörle ortak yatırım modelinin önemini vurguladı.

Maria Luisa Wyganowski:

"'Yeşil Dönüşüm' projesi kapsamında Türkiye'ye yatırım planlarımız var. IPA-I, IPA II ve IPA-III için katılım öncesi fonlardan bu yana Türkiye ile sürekli işbirliği içindeyiz"

"Kamu kaynağı, yapmak istediklerimizin hepsini yapmaya yetmiyor. Bu yüzden yatırımı özel sektörle bir araya getirmek için çaba göstermeliyiz ve buradaki varlığımızla, özel sektörü desteklediğimiz konusunda motive etmenin ve ülkeye yatırım yapmalarını sağlamanın bir yolu olduğunu düşünüyorum"

"AB ve Türkiye, çok önemli ortaklar. İki aktör arasında yatırım iştahı her zaman mevcut"

(Emirhan Yılmaz-Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sınır Tanımayan Doktorlara göre Gazze'deki durum felaket olarak tanımlanamayacak kadar vahim

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Gazze raporu, bölgede insan kaybı ve insani krizin boyutlarını ağır ifadelerle ortaya koyuyor.

Muhammed Ebu Mugaysib (Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze Tıbbi Koordinatör Yardımcısı):

"(Gazze'de) Durum gerçekten felaket olarak tanımlanamayacak kadar vahim"

"(İsrail ordusunun Gazze kentini işgali) Bu akıl almaz bir plan olacak. Çok fazla insan ölecek, kan dökülecek. Masum insanlar ölecek"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

5- Piyasalarda dikkatler Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasına çevrildi

Piyasa beklentileri, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konuşması öncesinde şekilleniyor; ekonomistler faiz yol haritasına dair işaretler bekliyor.

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi: "Başkan Powell'ın, Fed'in gelecek ayki FOMC toplantısında faiz oranlarını düşürmeye yeniden başlayacağını az çok teyit etmesini bekliyorum"

Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet: "Bu yıl Powell muhtemelen her toplantının karara açık olduğunu yineleyecek, ancak eylül ayı için bir taahhütte bulunmayacak çünkü eylül toplantısından önce enflasyon ve istihdamla ilgili yeni veriler açıklanacak"

(Dilara Zengin/Washington)

6- Apple yapay zeka yarışında geri kalmakla eleştiriliyor

Apple'ın WWDC etkinliğinde birçok yenilik tanıtılmasına rağmen yapay zekâ alanında somut duyuruların olmaması, şirketin yapay zekâ yarışında geri kaldığı eleştirilerini gündeme getirdi.

Ayrıca telefon kameraları performanslarında, Huawei Pura 80 Ultra DxOMark'ta 175 puan ile en yüksek kamera skorunu elde etti. Samsung ise satış hacmi bakımından dünyada zirvede yer alıyor.

(Abdulkadir Günyol/İstanbul) (Grafikli)

7- Belek sahillerinde kaplumbağa yavrularının denizle buluştuğu zorlu yolculuk görüntülendi

Su altı belgeselcisi Tahsin Ceylan ve ekibi, Antalya Belek'te yeşil deniz kaplumbağası ve caretta caretta yavrularının yuvalardan denize ulaştığı ilk anları üç günlük çalışmayla kaydetti.

Dr. Ali Fuat Canbolat (Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı): "Geçen sene Kundu, Belek, Kızılot ve Kısalar bölgesindeki 65 kilometrelik sahilde tespit ettiğimiz yuva sayısı 6 binin üzerindeydi, bu yıl da şu ana kadar 5 bini geçti"

(Ayşe Yıldız/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Huzurevi sakinleri sandıklarını açtı, birbirinden değerli parçalar gün yüzüne çıktı

İstanbul Etiler Huzurevi sakinleri "Geçmişin Sandığı Açılıyor" projesiyle Atatürk'ün fincanından II. Dünya Savaşı ekmek karnelerine, Nazım Hikmet mektuplarından Faberge yumurtasına kadar pek çok tarihi değeri paylaştı.

Huzurevi Müdürü Kerem Kaymaz: "Bir sakinimizde çok kıymetli bir şey var, Atatürk'ün kahve içtiği fincan. Hikayeleri dinlerken birlikte güldük, kimi zaman hüzünlendik. Dinlediğim hikayelerden en etkileyicisi, Atatürk'e ikram edilen kahve fincanının hikayesiydi"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Furkan Korkmaz, EuroBasket 2025'in çıkış yapan takımı olacaklarına inanıyor

A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Furkan Korkmaz, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla başarılı bir yaz geçirmeyi hedeflediklerini söyledi ve özgüveninin yüksek olduğunu belirtti.

Furkan Korkmaz: "Ergin ağabeyle beraber çok güzel bir yaz olacak. Onun en büyük isteğinin ve dileğinin milli takımın başarısı olduğuna çok eminim. Onunla aynı sayfadayız. Başarmayı çok istiyoruz"

"Bu yazı çok iyi geçirdim. Öz güvenim yüksek, kafam çok rahat çünkü ortaya çok ciddi bir çalışma koydum. Benim için özel bir turnuva olacak"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda "ilk" peşinde

Milliler, 2006'dan bu yana organizasyona katılıyor; bu yıl arka arkaya 6'ncı kez sahada olacak ekip, şimdiye kadarki en iyi derecesi olan 6'ncılıkı geliştirmeyi hedefliyor. Kaptan Eda Erdem Dündar, 2006, 2010, 2018 ve 2022'de olduğu gibi bu turnuvada da kadroda yer alıyor.

(Muhammed Boztepe/Nakhon Ratchasima)

11- Beşiktaş'ın Kanadalı basketbolcusu Conor Morgan, yeni sezonda da takımına güveniyor

Conor Morgan, geçen sezonki takım ruhunun bu sezon da başarı getireceğine inandığını söyledi ve Dusan ile olan uyumlarının takıma katkı sağlayacağını belirtti.

Conor Morgan: "Geçen sezon takım çok başarılıydı çünkü takım içerisinde ilişkimiz çok iyiydi. Aile gibiydik. Daha da başarılı olmayı iple çekiyorum"

"Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Dusan ile aramızdaki ilişki çok iyi. Umarım bu sene geçen seneden daha iyisini yapabiliriz"

(Metin Arslancan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

