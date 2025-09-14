Hatay Dörtyol'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Kuzuculu mevkisinde çıkan yangına ekipler anında müdahale etti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Kuzuculu mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı olduğu öğrenildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede zararın büyümesini önlemek amacıyla geniş çaplı soğutma çalışması yapıldı.

