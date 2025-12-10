Kars'ta Yoğun Kar: Sarıkamış Özel İdare Mahsur Aracı Kurtardı

Kars'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Sarıkamış Özel İdare ekipleri zamanında müdahale etti

Kars genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, kent yaşamını durma noktasına getirdi. Özellikle Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran kar ve güçlü rüzgar nedeniyle bir araç kontrolden çıkarak kar yığınlarına saplandı.

Olayı gören kar kürüme çalışmalarını yürüten Sarıkamış Özel İdare ekipleri, bölgeye halat bağlayarak müdahale etti. Titiz ve zamanında yapılan çalışma sonucunda mahsur kalan araç bulunduğu yerden çekilerek kurtarıldı ve sürücü yoluna devam etti.

Öte yandan kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden trafiğe açılması için Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'taki yoğun kar yağışı devam ederken, yetkililer vatandaşları kış koşullarına karşı uyardı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araçlarla yola çıkılmaması gerektiğini bildirdi.

KARS'TA YOLDA MAHSUR KALAN ARAÇ EKİPLERİN ÇABASIYLA ÇIKARILDI(MUHAMMET SEFA ÇETİNKAYA/KARS-İHA)