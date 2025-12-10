DOLAR
42,53 0,03%
EURO
49,43 -0,04%
ALTIN
5.762,01 0,04%
BITCOIN
3.942.103,7 0,38%

Kars'ta Yoğun Kar: Sarıkamış Özel İdare Mahsur Aracı Kurtardı

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araç, Sarıkamış Özel İdare ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı; 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 01:35
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 01:35
Kars'ta Yoğun Kar: Sarıkamış Özel İdare Mahsur Aracı Kurtardı

Kars'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Sarıkamış Özel İdare ekipleri zamanında müdahale etti

Kars genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, kent yaşamını durma noktasına getirdi. Özellikle Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran kar ve güçlü rüzgar nedeniyle bir araç kontrolden çıkarak kar yığınlarına saplandı.

Olayı gören kar kürüme çalışmalarını yürüten Sarıkamış Özel İdare ekipleri, bölgeye halat bağlayarak müdahale etti. Titiz ve zamanında yapılan çalışma sonucunda mahsur kalan araç bulunduğu yerden çekilerek kurtarıldı ve sürücü yoluna devam etti.

Öte yandan kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden trafiğe açılması için Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'taki yoğun kar yağışı devam ederken, yetkililer vatandaşları kış koşullarına karşı uyardı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araçlarla yola çıkılmaması gerektiğini bildirdi.

KARS'TA YOLDA MAHSUR KALAN ARAÇ EKİPLERİN ÇABASIYLA ÇIKARILDI(MUHAMMET SEFA...

KARS'TA YOLDA MAHSUR KALAN ARAÇ EKİPLERİN ÇABASIYLA ÇIKARILDI(MUHAMMET SEFA ÇETİNKAYA/KARS-İHA)

KARS'TA YOLDA MAHSUR KALAN ARAÇ EKİPLERİN ÇABASIYLA ÇIKARILDI(MUHAMMET SEFA...

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Trakya Üniversitesi Kampüsünde Yaban Domuzu 'Üniversiteli' Oldu
2
Gonca Köksal Aras'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Erişilebilirlik ve Dayanışma
3
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Kırşehir'de Ziyaretlerde Bulundu
4
İngiltere'nin Gazze Üzerindeki Keşif Uçuşları ve UCM ile İşbirliği
5
Güllü'nün Ölümü: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 Şüpheli Yalova'ya Getirildi
6
Muş-Bulanık'ta Kar Engeli: Jandarma Rampada Mahsur Kalan Araçları Kurtardı
7
Adıyaman'da balkon kazası: 92 yaşındaki Mehmet Emin Aksakallı hayatını kaybetti

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi