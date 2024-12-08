21. Ankara Kitap Fuarı Bugün Sona Eriyor

21. Ankara Kitap Fuarı, bugün ATO Congresium'da sona eriyor. 29 Kasım'da kapılarını açan fuar, bu yıl 21'incisi düzenleniyor.

Fuarda, 400'e yakın yayın evi ve 800'ün üzerinde yazar, kitapseverlerle buluştu. Fuarın onur konuğu, kültürel psikiyatri alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Kemal Sayar olarak belirlenirken, uluslararası onur konuğu Azerbaycanlı yazar Nizami Jafarov oldu. Ayrıca, konuk ülke olarak Azerbaycan seçildi.

Fuarda, yaklaşık 1500 etkinlik düzenlendi. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuara bazı ailelerin çocuklarıyla katıldığı gözlemlendi.

Fuarın son gününde, yazarlar ve yayınevlerinin stantları, imza buluşmaları için okuyucularına kapılarını açtı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, "Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim" kitabını imzaladı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ise okuyucularıyla buluşarak kitap imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Söyleşi, panel, konferans ve imza günü gibi etkinliklerin yer aldığı fuar, bugün saat 20.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı bugün sona eriyor. ATO Congresium'da 29 Kasım'da başlayan fuar kapsamında 400'e yakın yayın evi ve 800'ün üzerinde yazar, kitapseverlerle buluştu.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı bugün sona eriyor. ATO Congresium'da 29 Kasım'da başlayan fuar kapsamında 400'e yakın yayın evi ve 800'ün üzerinde yazar, kitapseverlerle buluştu.