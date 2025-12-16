DOLAR
Okandan’dan OSB’de Net Mesaj: 'Üreten Kayseri, Güçlü Türkiye'

Hüseyin Okandan, OSB'deki firmaları ziyaret ederek üretim ve istihdamın Kayseri kalkınmasındaki önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:17
Okandan’dan OSB’de Net Mesaj: 'Üreten Kayseri, Güçlü Türkiye'

Okandan’dan OSB’de Net Mesaj: 'Üreten Kayseri, Güçlü Türkiye'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Okandan, üretim ve istihdamın Kayseri’nin kalkınmasındaki en temel unsur olduğunu vurgulayarak sanayicilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerin Ayrıntıları

Ziyaretler kapsamında firmaları teşkilat mensuplarıyla birlikte ziyaret eden Okandan, firma yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Değerlendirmelerinde sanayinin sadece ekonomik değil, sosyal bir güç olduğuna dikkat çekti.

Okandan'ın Mesajı

"Kayseri, üretim kültürüyle büyüyen, emeğiyle güçlenen bir şehir. OSB’lerimiz; istihdamın, ihracatın ve yerli üretimin kalbidir. Devletimiz ve teşkilatlarımızla birlikte, üretim yapan her sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sahada olmaya, dinlemeye ve çözüm üretmeye kararlıyız."

Okandan, firma sahiplerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, firmalara çalışmalarında başarılar ve bol kazançlar diledi.

