Okandan’dan OSB’de Net Mesaj: 'Üreten Kayseri, Güçlü Türkiye'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Okandan, üretim ve istihdamın Kayseri’nin kalkınmasındaki en temel unsur olduğunu vurgulayarak sanayicilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerin Ayrıntıları

Ziyaretler kapsamında firmaları teşkilat mensuplarıyla birlikte ziyaret eden Okandan, firma yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Değerlendirmelerinde sanayinin sadece ekonomik değil, sosyal bir güç olduğuna dikkat çekti.

Okandan'ın Mesajı

"Kayseri, üretim kültürüyle büyüyen, emeğiyle güçlenen bir şehir. OSB’lerimiz; istihdamın, ihracatın ve yerli üretimin kalbidir. Devletimiz ve teşkilatlarımızla birlikte, üretim yapan her sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sahada olmaya, dinlemeye ve çözüm üretmeye kararlıyız."

Okandan, firma sahiplerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, firmalara çalışmalarında başarılar ve bol kazançlar diledi.

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARA YÖNELİK ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. OKANDAN, ÜRETİM VE İSTİHDAMIN KAYSERİ’NİN KALKINMASINDAKİ EN TEMEL UNSUR OLDUĞUNU VURGULAYARAK SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.