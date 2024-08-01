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21. Devlet Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 21. Devlet Fotoğraf Yarışması, başvuruları 1 Ekim'den itibaren alıyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:33
21. Devlet Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başlıyor

21. Devlet Fotoğraf Yarışması Başlangıcı

Bu yıl düzenlenecek 21. Devlet Fotoğraf Yarışması, 1 Ekim tarihinde başlıyor. Yarışma, 7 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Kategoriler

"İnsan ve Yaşam", "Tabiat ve Doğal Hayat", "Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler" başlıklı üç kategori ile gerçekleştirilecek olan bu yarışma, fotoğraf sanatçılarına eserlerini sergileme fırsatı sunacak.

Ödüller ve Amaç

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, yarışmanın sonunda dereceye giren eserler için toplamda 252 bin lira para ödülü dağıtılacak. Bu yarışmanın amacı, Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini belgeleyerek, uluslararası alanda tanıtımını yapmak.

Başvuru Detayları

Katılımcılar, yarışmaya dair detaylar ve şartname için bu bağlantıyı ziyaret edebilirler. Başvuruların çevrim içi olarak yapılacağı süreç 1 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

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