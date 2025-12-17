DOLAR
Manisa Gördes'te 5 Evin Kül Olduğu Yangında 65 Yaşındaki Kadın Öldü

Gördes Evciller Mahallesi'nde gece 03.30'te çıkan yangın 5 evi küle çevirdi; 65 yaşındaki Türkan Büke yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı; yangın 07.30'da kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 19:01
Gece saatlerinde çıkan yangın, 4 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Evciller Mahallesi nde gece saat 03.30 sıralarında bir evde başlayan yangın, henüz belirlenemeyen nedenle kısa sürede büyüyerek çevredeki 5 eve daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 4 ekip, 2 orman arazözü, 2 ambulans ve 2 jandarma asayiş timi sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangın sırasında evde bulunan Türkan Büke (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Görme engelli olduğu öğrenilen Büke’nin cansız bedenine, yangının söndürülmesinin ardından yapılan arama çalışmalarında ulaşıldı.

Yangında yaralanan Ferdi Mercan (45) ile Ümmü Mercan (35), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını, Manisa Vali Yardımcısı Fatih Aksoy ile Gördes Kaymakam Vekili Mustafa Can olay yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

