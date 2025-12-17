Manisa Gördes'te 5 Evin Kül Olduğu Yangında 65 Yaşındaki Kadın Öldü

Gece saatlerinde çıkan yangın, 4 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Evciller Mahallesi nde gece saat 03.30 sıralarında bir evde başlayan yangın, henüz belirlenemeyen nedenle kısa sürede büyüyerek çevredeki 5 eve daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 4 ekip, 2 orman arazözü, 2 ambulans ve 2 jandarma asayiş timi sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangın sırasında evde bulunan Türkan Büke (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Görme engelli olduğu öğrenilen Büke’nin cansız bedenine, yangının söndürülmesinin ardından yapılan arama çalışmalarında ulaşıldı.

Yangında yaralanan Ferdi Mercan (45) ile Ümmü Mercan (35), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını, Manisa Vali Yardımcısı Fatih Aksoy ile Gördes Kaymakam Vekili Mustafa Can olay yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

