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21. Geleceğin Sineması Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Bu yılki 'Geleceğin Sineması Yarışması'nda Furkan Çakmak, 'Beyin Bakanlığı' filmiyle birincilik ödülünü kazandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:20
21. Geleceğin Sineması Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, 21. kez düzenlenen Geleceğin Sineması Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen etkinlik, The Bank Hotel'de düzenlenen törenle taçlandırıldı.

Furkan Çakmak'ın zaferi

Yarışmada bu yıl birincilik ödülü Furkan Çakmak'ın 'Beyin Bakanlığı' filmiyle elde edildi. İkincilik ödülü ise Selçuk Kaan Salk'ın 'Emanet' filmiyle, üçüncülük ödülü ise Yaren Sena Demirel'in 'Güneş' filmiyle kazandı.

Finale kalan isimler

Törende finale kalan diğer isimlere de plaket verildi. Bu isimler arasında Fırat Ege Yaman, Eylül Babur, Kemal Mert adına Tamer Turan, Mahmut Can Gürpınar, Aleyna Beler, Elif Ceylan ve Ferhat Kılınç yer aldı.

Jüri Üyesi Birol Güven'den önemli açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, jüri başkanlığı yaptığı yarışmanın sonunda şu değerlendirmelerde bulundu: "Filmlerin hepsini seyrettik, çalıştık. Kararlarımızı oy çokluğuyla aldık. Kısa film, dünyanın en değerli şeyidir. Kısa film derdini zamana karşı anlatan bir mecradır. Kısa film, kendi başında ayakta durabilen bir sanat eseridir" dedi.

TÜRSAK Vakfı'ndan destek mesajı

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan, kısa filmin genç sinemacıların yeteneklerini sergiledikleri çok özel bir alan olduğunu vurguladı. Ayrıca, "21 yıldır düzenlediğimiz geleceğin sineması yarışması da bu çabamızın bir parçası. Sinemamızın geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, bu yıl 21. kez Türkiye Sinema ve...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, bu yıl 21. kez Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen "Geleceğin Sineması Yarışması"nın ödülleri verildi.

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