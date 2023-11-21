21 Kasım 2023 Salı İstanbul'un 17 ilçesi için elektrik kesinti uyarısı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul’da bugün (21 Kasım 2023 Salı) bazı ilçe ve sokaklarda elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Kesintinin nedeni deplase, bakım, abone/şube bağlantısı, yatırım/dönüşüm ve SCADA/OSOS çalışmaları olarak açıklandı. Kesintiden etkilenecek ilçe ve sokakların listesi şöyle:

ARNAVUTKÖY

NO: 35159427

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçesinin MERKEZ-İSLAMBEY mahallesindeki DUATEPE, GAFFAR, KARAGÜL, MECİDİYE, REDİF sokaklarda 21/11/2023 10:00:00 - 21/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulacak.

AVCILAR

NO: 35159365

İSTANBUL AVCILAR ilçesinin MERKEZ-YEŞİLKENT mahallesindeki BALIK YOLU, G-221, G-222, G-771 sokaklarda 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Kesinti esnasında İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri alınacak.

NO: 35158889

İSTANBUL AVCILAR ilçesinin MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mahallesindeki BEYOĞLU, FİDAN, MİMARSİNAN, NERGİS sokaklarda 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti boyunca İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uyulacak.

BAĞCILAR

NO: 35158862

İSTANBUL BAĞCILAR ilçesinin MERKEZ-YAVUZ SELİM mahallesindeki 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sokaklarda 21/11/2023 08:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti süresince İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına riayet edilecek.

NO: 35159528

İSTANBUL BAĞCILAR ilçesinin -MAHMUTBEY mahallesindeki sokaklarda 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Kesinti sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri alınacak.

NO: 35154503

İSTANBUL BAĞCILAR ilçesinin MERKEZ-DEMİRKAPI mahallesindeki 1640. sokakta 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti boyunca İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uyulacak.

BAHÇELİEVLER İlçesi

NO: 35159269

21/11/2023 tarihinde, 09:00 - 12:00 saatleri arasında, MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mahallesinde bulunan BEGONYA sokakta, Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle planlanan elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir. Bu süre zarfında, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına titizlikle uyulacaktır.

NO: 35157976

21/11/2023 tarihinde, 09:00 - 14:00 saatleri arasında, MERKEZ-HÜRRİYET mahallesindeki BAKIRCILAR sokak ve BAĞCILAR ilçesinin MERKEZ-MAHMUTBEY mahallesinde bulunan 2471., 2474., 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, HACI BOSTAN, KÖPRÜ, PEYAMİ SAFA, SOĞUKSU, TURGUT sokaklarda, Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir. Kesinti sırasında, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri alınacaktır.

NO: 35158252

21/11/2023 tarihinde, 09:00 - 17:00 saatleri arasında, MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mahallesindeki AKBAYRAK, ALİ RIZA ZENGİN, EFELER, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GÖKIRMAK, HARPUT, HATİCE, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY, POLAT 1, SAKIP SABANCI, SİTE 1, TAYLAN, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ŞİRİN 3 sokaklarda, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu süre zarfında, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri titizlikle uygulanacaktır.

BAKIRKÖY İlçesi

NO: 35159386

21/11/2023 tarihinde, 09:00 - 13:00 saatleri arasında, MERKEZ-KARTALTEPE mahallesindeki İNCİRLİ sokak ve ZUHURATBABA mahallesindeki BAHARÖZÜ, GÜLDEREN, MUHTAR, TATLINAR, YOLBAŞI, ÇAĞ, İNCİRLİ, ŞENYUVA sokaklarda, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti sırasında, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına riayet edilecektir.

NO: 35159380

21/11/2023 tarihinde, 09:00 - 13:00 saatleri arasında, MERKEZ-YEŞİLKÖY mahallesindeki AHMET TANER KIŞLALI sokak ve ZUHURATBABA mahallesindeki BAHARÖZÜ, YENİYOL, ÇAĞ, ŞENYUVA sokaklarda, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir. Elektrik kesintisi süresince, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri titizlikle uygulanacaktır.

NO: 35159394

21/11/2023 tarihinde, 09:00 - 13:00 saatleri arasında, MERKEZ-YEŞİLKÖY mahallesindeki DENİZ sokak ve ZUHURATBABA mahallesindeki BAHARÖZÜ, YENİYOL, ÇAĞ, ŞENYUVA sokaklarda, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu süre zarfında, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına azami özen gösterilecektir.

BAYRAMPAŞA İlçesi

NO: 35158133

21/11/2023 tarihinde, 09:00 - 12:00 saatleri arasında, MERKEZ-KARTALTEPE mahallesindeki DERE sokak, MERKEZ-VATAN mahallesindeki İNCİRLİ, KARAOĞLANOĞLU sokaklarda, İnşaat Sebebi ile elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti sırasında, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına titizlikle uyulacaktır.

NO: 35158112

21/11/2023 tarihinde, 09:00 - 12:00 saatleri arasında, MERKEZ-VATAN mahallesindeki KÜÇÜKGÜRPINAR sokak, Kocatepe mahallesindeki BÜYÜK CAMİ sokak, Kocatepe mahallesindeki RABİA, RİFAT, SÜLEYMANOĞLU, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sokaklarda, İnşaat Sebebi ile elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu süre zarfında, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri titizlikle uygulanacaktır.

BEYOĞLU İlçesi

NO: 35159628

21/11/2023 tarihinde, 09:00 - 12:00 saatleri arasında, MERKEZ-HACIMİMİR mahallesindeki İSTİKLAL sokak ve ŞEHİTKAMİL mahallesindeki MUAMMER AKSOY sokaklarda, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu süre zarfında, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına azami özen gösterilecektir.

NO: 35159612

21/11/2023 tarihinde, 09:00 - 12:00 saatleri arasında, MERKEZ-TAHTAKALE mahallesindeki DR. CEMİL BİNGÖL sokak, ŞEHİTKAMİL mahallesindeki MUAMMER AKSOY sokaklarda, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti sırasında, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri alınacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE İlçesi

NO: 35159082

21/11/2023 tarihinde, 09:00 - 13:00 saatleri arasında, MERKEZ-KURUÇEŞME mahallesindeki ÇELEBİ sokak, BEYLİKDÜZÜ mahallesindeki KONUTLAR, MEHMET AKİF, MÜMİN, NECİP FAZIL, ÖMER HALİSDEMİR, 19 MAYIS, 26 MART sokaklarda, İnşaat Sebebi ile elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti süresince, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına azami özen gösterilecektir.

NO: 35159089

21/11/2023 tarihinde, 09:00 - 13:00 saatleri arasında, MERKEZ-KURUÇEŞME mahallesindeki ÇELEBİ sokak, BEYLİKDÜZÜ mahallesindeki KONUTLAR, MEHMET AKİF, MÜMİN, NECİP FAZIL, ÖMER HALİSDEMİR, 19 MAYIS, 26 MART sokaklarda, İnşaat Sebebi ile elektrik kesintisi yapılacaktır. Elektrik kesintisi süresince, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri titizlikle uygulanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 35159348

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilçesi MERKEZ-KAMİLOBA mahallesindeki ÇAKIL YOLU sokak ve ÇATALCA ilçesi MERKEZ-OVAYENİCE mahallesindeki DUYGU sokak, ÇAKIL mahallesindeki AKTEPE ÇIKMAZI, BERHUDAR, BERİL, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELÇİ, ERSİN ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, GÜLİSTAN, ÇAKIL YOLU, ÖZGÜ sokak bölgelerinde 21/11/2023 14:00 - 19:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35159356

İSTANBUL ÇATALCA ilçesi MERKEZ-İNCEĞİZ mahallesindeki KABAKÇA, MENEMEN sokak bölgelerinde 21/11/2023 09:00 - 17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35157438

İSTANBUL ESENYURT ilçesi MERKEZ-GÖKEVLER mahallesindeki 2309., 2312., 529. sokak bölgelerinde 21/11/2023 09:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35157444

İSTANBUL ESENYURT ilçesi -ATATÜRK mah ve OSMANGAZİ mah ile İSTİKLAL mahallesindeki sokak bölgelerinde 21/11/2023 09:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35158893

İSTANBUL ESENYURT ilçesi MERKEZ-GÜZELYURT mahallesindeki YILDIRIM BEYAZIT sokak, MEHMET AKİF ERSOY mahallesindeki 2116., 2135. sokak, MEVLANA mahallesindeki YILDIRIM BEYAZIT sokak bölgelerinde 21/11/2023 13:00 - 16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159046

İSTANBUL ESENYURT ilçesi MERKEZ-ORHAN GAZİ mahallesindeki 14.YOL sokak bölgelerinde 21/11/2023 16:00 - 19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35159360

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçesi MERKEZ-RAMİ CUMA mahallesindeki DİKİLİAĞAÇ, REŞADİYE sokak, RAMİ YENİ mahallesindeki REŞADİYE sokak bölgelerinde 21/11/2023 12:00 - 15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35159112

İSTANBUL FATİH ilçesi MERKEZ-YAVUZ SİNAN mahallesindeki ARALIKDOLAP, ARAP ÇEŞMESİ, KÜÇÜKDOLAP, LEBLEBİCİ, RAGIP GÜMÜŞPALA, UNKAPANI DEĞİRMENİ, YENİHAYAT sokak bölgelerinde 21/11/2023 09:00 - 17:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35157878

İSTANBUL FATİH ilçesi MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mahallesindeki BALIK PAZARI KAPISI, ERZAK AMBARI, HASIRCILAR, KALÇIN, KETENCİLER, SABUNCUHANI, TAHMİS sokak, TAHTAKALE mahallesindeki HASIRCILAR, SABUNCUHANI, TAHMİS, TAHMİS ÇIKMAZI sokak bölgelerinde 21/11/2023 13:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35157882

İSTANBUL FATİH ilçesi MERKEZ-HOBYAR mahallesindeki ANKARA, AŞİREFENDİ, BÜYÜK POSTANE, CEMAL NADİR, HAKKI TARIK US, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, POSTANEYANI sokak bölgelerinde 21/11/2023 16:00 - 19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35157883

İSTANBUL FATİH ilçesi MERKEZ-DEMİRTAŞ mahallesindeki DEVOĞLU YOKUŞU, KANTARCILAR, PAÇACI, UZUNÇARŞI, ŞEYH DAVUT HANI sokak, MUHSİNE HATUN mahallesindeki MOLATAŞI sokak, RÜSTEMPAŞA mahallesindeki ASMAALTI, BÜYÜKBAŞ, HASIRCILAR, KALÇIN, KIZILHAN, RAGIP GÜMÜŞPALA, RÜSTEMPAŞA MAHKEME, RÜSTEMPAŞA MAHKEME ÇIKMAZI, UZUNÇARŞI sokak, SARIDEMİR mahallesindeki KADIOĞLU, KANTARCILAR, KUTUCU, KUTUCULAR, LİMONCU, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, SOBACILAR, UZUNÇARŞI, ÇANAKÇILAR sokak, SÜLEYMANİYE mahallesindeki KEBAPÇIHANI, UZUNÇARŞI sokak, TAHTAKALE mahallesindeki BALKAPANI, CÖMERTTÜRK, HASIRCILAR, HİCAZ, KAHVECİLER, KURUÇEŞME, TAHTAKALE, TAHTAKALE KARAKOLU, TOMRUK, UZUNÇARŞI, ÇAMAŞIRCILAR sokak bölgelerinde 21/11/2023 19:00 - 23:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35159120

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi MERKEZ-FATİH mahallesindeki 27 MAYIS, HATBOYU sokak bölgelerinde 21/11/2023 09:00 - 13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159115

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi MERKEZ-MEHMET AKİF mahallesindeki PİRİ REİS, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sokak bölgelerinde 21/11/2023 09:00 - 13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35159489

İSTANBUL SARIYER ilçesi MERKEZ-MERKEZ mahallesindeki GAZİ HASAN PAŞA, ORTA ÇEŞME, ŞAHİNCİ sokak bölgelerinde 21/11/2023 09:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159490

İSTANBUL SARIYER ilçesi MERKEZ-MERKEZ mahallesindeki ALİ PAŞA ÇIKMAZI, CEVHER ÇIKMAZI, DALYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, DURSUN FAKİH, HARİKA ÇIKMAZI, HİSAR, KORU FISTIKLI BAĞLAR, KUDRETULLAH EFENDİ, MEVSİM, ORTA ÇEŞME, REŞİT EFENDİ, ŞAHİNCİ sokak bölgelerinde 21/11/2023 09:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159012

İSTANBUL SARIYER ilçesi MERKEZ-MASLAK mahallesindeki BÜYÜKDERE sokak bölgelerinde 21/11/2023 13:00 - 18:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159005

İSTANBUL SARIYER ilçesi -ZEKERİYAKÖY mahallesindeki sokak bölgelerinde 21/11/2023 14:00 - 18:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35160670

İSTANBUL SİLİVRİ ilçesi MERKEZ-GAZİTEPE mahallesindeki KARASİNAN sokak bölgelerinde 21/11/2023 09:00 - 17:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35156143

İSTANBUL SİLİVRİ İlçesi, MERKEZ-CUMHURİYET Mahallesi:

21/11/2023 tarihinde saat 09:00 - 16:00 arasında gerçekleştirilecek Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı çalışmaları sebebiyle, AHMET BİRCAN, ARSA, AYDIN DİRİK, BETÜL ÇIKMAZI, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, ENVER ARSLAN, GÜNDOĞDU, HACI CEMİL UMUÇ, HALUK ÖZDEN, IŞIL, MECLİS, MENEVİŞ, MUSTAFA KIZILTAN, OLTAN, SAZLIDERE, SİYAMİ KÖYLÜ, TANDOĞAN, UTKU, ÇELİK sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35160621

İSTANBUL SİLİVRİ İlçesi, MERKEZ-BALABAN Mahallesi:

21/11/2023 tarihinde saat 09:00 - 16:00 arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı nedeniyle, ŞEFTALİ sokak / MİMAR SİNAN Mahallesi: ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, EVRA, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, YÜNEM, ÇİĞDEM sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35160700

İSTANBUL SİLİVRİ İlçesi, GÜMÜŞYAKA MERKEZ Mahallesi:

21/11/2023 tarihinde saat 12:00 - 16:00 arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı nedeniyle, özgüven caddesi bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159546

İSTANBUL ŞİŞLİ İlçesi, MERKEZ-TEŞVİKİYE Mahallesi:

21/11/2023 tarihinde saat 10:00 - 13:00 arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım nedeniyle, GÜZEL BAHÇE, POYRACIK, SEZAİ SELEK sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159110

İSTANBUL ZEYTİNBURNU İlçesi, MERKEZ-KAZLIÇEŞME Mahallesi:

21/11/2023 tarihinde saat 10:00 - 18:00 arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı nedeniyle, BELGRAD KAPI YOLU sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER İlçesi, MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA Mahallesi:

21/11/2023 tarihinde saat 09:00 - 12:00 arasında Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle BEGONYA sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti süresince İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına riayet edilecektir.

NO: 35157976

İSTANBUL BAHÇELİEVLER İlçesi, MERKEZ-HÜRRİYET Mahallesi:

21/11/2023 tarihinde saat 09:00 - 14:00 arasında Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle BAKIRCILAR sokakta elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir. Kesinti esnasında İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri alınacaktır.