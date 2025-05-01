21. Uluslararası Beyrut Maratonu Kapsamında Birliktelik

Lübnan’da 21. Uluslararası Beyrut Maratonu Düzenlendi

Lübnan’ın başkenti Beyrut, bu yıl 3 etaplı 21. Uluslararası Beyrut Maratonuna ev sahipliği yaptı. Maraton, Beyrut Maraton Derneği tarafından, Cumhurbaşkanlığı sponsorluğunda düzenlendi.

Renkli Bir Etkinlik

Sabahın erken saatlerinden itibaren yurt dışından gelen katılımcılarla hareketlenen maraton, başkentin sahil şeridinde gerçekleştirildi. Bu yılki etkinliğe Başbakan Nevvaf Selam da katılarak destek verdi.

Konu Olan Temalar

"Lübnan'ın bekası için gelin baştan sonuna kadar koşalım" temasıyla organize edilen maraton, 42,195 kilometrelik tam maraton, 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometrelik halk koşusu olmak üzere 3 aşamadan oluştu.

Birlikte Koşulan Umut

Beyrut Maraton Derneği Başkanı May el-Halil, etkinliğin yerel basına yaptığı açıklamada, bu maratonun savaş sonrası düzenlenen ilk etkinlik olmasının özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Halil, katılımcıların sayısının bu yıl 15 bini geçtiğini belirterek, Lübnan'da daha iyi bir gelecek için koşmanın önemine dikkat çekti.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta "Lübnan'ın bekası için koşalım" temasıyla 3 etaplı uluslararası maraton gerçekleştirildi. Beyrut Maraton Derneğinin Cumhurbaşkanı Joseph Avn sponsorluğunda düzenlediği 21. Uluslararası Beyrut Maratonu, başkentin sahil şeridinde gerçekleştirildi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta "Lübnan'ın bekası için koşalım" temasıyla 3 etaplı uluslararası maraton gerçekleştirildi. Beyrut Maraton Derneğinin Cumhurbaşkanı Joseph Avn sponsorluğunda düzenlediği 21. Uluslararası Beyrut Maratonu, başkentin sahil şeridinde gerçekleştirildi.