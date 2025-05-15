22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Van'da Başlıyor

Van'daki Tiyatro Şenliği Tanıtıldı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan 22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nin tanıtımı, kentteki bir otelde yapıldı.

Van Devlet Tiyatrosu Müdür Vekili Ferdi Erkmen, şenliğin 19 Mayıs'ta başlayacağını ve etkinliklerin kapsamını açıkladı.

Çocuklara Tiyatro Eğitimi

Erkmen, okullarda öğrencilere verilen tiyatro eğitiminin önemine vurgu yaparak, 'Çocuklar aldıkları eğitimlerle tiyatronun mutfağını da tanımış oldular' şeklinde konuştu. Bu yılki şenliğin teması 'Her okul bir tiyatro olsun' düşüncesi etrafında şekillendi. Festivalde Ankara, Sivas, Erzurum, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır ve Trabzon devlet tiyatroları, seçkin çocuk oyunlarını seyirciyle buluşturacak.

Etkinlikler ve Atölyeler

Şenlik, genel müdürlüğe bağlı profesyonel tiyatro gruplarının yanı sıra Van'ın ilçe ve mahallelerinden okulların da eserlerini sahneleyeceği bir platform olacak. Ayrıca, çocuklar için çeşitli eğlenceli etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Erkmen, Van Kalesi'nde düzenlenecek uçurtma şenliğiyle etkinliklerin renklendirileceğini belirtti. Eğitim amaçlı atölye çalışmaları da planlanıyor; bu atölyeler, anasınıfı düzeyinden yetişkin bireylere kadar geniş bir yaş yelpazesine hitap edecek.

Şenlik, 29 Mayıs Perşembe günü Akdamar Adası'na yapılacak gezi ile sona erecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenecek "22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği"nin tanıtımı yapıldı. Van Devlet Tiyatrosu Müdür Vekili Ferdi Erkmen, (ortada) açıklama yaptı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenecek "22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği"nin tanıtımı yapıldı. Van Devlet Tiyatrosu Müdür Vekili Ferdi Erkmen, (ortada) açıklama yaptı.