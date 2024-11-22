22 Kasım 2024: Önemli Gelişmeler ve Etkinlikler Listesi

GÜNDEM / 22 Kasım 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu'na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısına, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için görülecek Ankara Adliyesi'ndeki duruşmaya ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama Yürütme Politika

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçesini görüşecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni'ne katılacak, Diyarbakır Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Arfem Alüminyum Fabrikası Açılış Töreni'ne iştirak edecek, sanayicilerle toplantı yapacak.

(Şanlıurfa/10.00/Diyarbakır/15.00-19.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Şanlıurfa/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'ne iştirak edecek, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis ile bir araya gelecek ve iki bakan açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/10.00/15.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı dolaylı AR-GE teşvikleri istatistiklerini ve bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

Dünya Diplomasisi

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Olaylar

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "İzzet Keribar Fotoğraf Sergisi" ile "Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu"na katılacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde hutbe irat edecek.

(İstanbul/12.57) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Gelişmeleri

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'ne yükselme etabına katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde; A Ligi çeyrek final, A, B, C ve D liglerinin play-off kuraları İsviçre'de çekilecek.

(Nyon/14.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, Beşiktaş-Eczacıbaşı Dynavit maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

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Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.