DOLAR
34,56 -0,23%
EURO
36,22 -0,01%
ALTIN
2.994,34 -1,18%
BITCOIN
3.418.789,1 -0,85%

22 Kasım 2024: Önemli Gelişmeler ve Etkinlikler Listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer siyasi liderlerin katılacağı önemli etkinlikler ve gelişmeler hakkında bilgiler.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:00
22 Kasım 2024: Önemli Gelişmeler ve Etkinlikler Listesi

GÜNDEM / 22 Kasım 2024

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu'na katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısına, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için görülecek Ankara Adliyesi'ndeki duruşmaya ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.
(Ankara/10.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama Yürütme Politika

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçesini görüşecek.
(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni'ne katılacak, Diyarbakır Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Arfem Alüminyum Fabrikası Açılış Töreni'ne iştirak edecek, sanayicilerle toplantı yapacak.
(Şanlıurfa/10.00/Diyarbakır/15.00-19.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni'ne katılacak.
(Şanlıurfa/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'ne iştirak edecek, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis ile bir araya gelecek ve iki bakan açıklamalarda bulunacak.
(İstanbul/10.00/15.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı dolaylı AR-GE teşvikleri istatistiklerini ve bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)

Dünya Diplomasisi

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Olaylar

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "İzzet Keribar Fotoğraf Sergisi" ile "Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu"na katılacak.
(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde hutbe irat edecek.
(İstanbul/12.57) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Gelişmeleri

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan'ı konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'ne yükselme etabına katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde; A Ligi çeyrek final, A, B, C ve D liglerinin play-off kuraları İsviçre'de çekilecek.
(Nyon/14.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, Beşiktaş-Eczacıbaşı Dynavit maçıyla başlayacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

***
Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Güvercin Kümesinde 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
2
Pakistan'da Şii Müslümanlarına Yönelik Saldırıda Ölü Sayısı 42'ye Yükseldi
3
Maltepe'de Kurye Saldırısına Uğradı: Demir Çubuk Dehşeti
4
İzmir'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
5
Edirne'de FETÖ ile İlişkili 2 Şüpheli Yakalandı
6
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı
7
Bartın'da Dronla Yakalanan Kurt Saldırısı Şok Etti

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar