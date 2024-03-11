22 Yaşındaki Akrabasını 70 Bin TL'ye Satmaya Çalışan Zanlı Tutuklandı!

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçuyla mücadele amacıyla yaptıkları operasyonda önemli bir tutuklama gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, yabancı uyruklu Luey H., evlenme vaadiyle kandırdığı akrabası A.A. ve eşi E.İ.'ye zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandı.



Türkiye'ye Kaçak Yollarla Gelen Akrabasını ve Eşini Fuhuşa Zorlayan Şahıs Tutuklandı

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan A.A., Luey H.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak evlenme vaadiyle kendisini kandırdığını ve baskılarla fuhuş yapmaya zorladığını belirtti. A.A. ayrıca, 5 ay önce 70 bin TL karşılığında bir kişiye satıldığını ve şu anda hamile olduğunu ifade etti.



E.İ. ise 4 yıldır şiddet gördüğü eşi Luey H. tarafından tehdit edilerek para karşılığında fuhuş yapmaya zorlandığını savundu. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Luey H. tutuklanırken, A.A. ve E.İ. insan ticareti mağduru olarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.