Bist 100
9.131,82 0%
DOLAR
32,01 0,31%
EURO
34,97 -0,05%
ALTIN
2.235,13 0,55%

22 Yaşındaki Akrabasını 70 Bin TL'ye Satmaya Çalışan Zanlı Tutuklandı!

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçu kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen akrabalarını ve eşini fuhuşa zorlayan yabancı uyruklu bir şahsı yakaladı.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 16:50
22 Yaşındaki Akrabasını 70 Bin TL'ye Satmaya Çalışan Zanlı Tutuklandı!

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçuyla mücadele amacıyla yaptıkları operasyonda önemli bir tutuklama gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, yabancı uyruklu Luey H., evlenme vaadiyle kandırdığı akrabası A.A. ve eşi E.İ.'ye zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandı.

Türkiye'ye Kaçak Yollarla Gelen Akrabasını ve Eşini Fuhuşa Zorlayan Şahıs Tutuklandı

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan A.A., Luey H.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak evlenme vaadiyle kendisini kandırdığını ve baskılarla fuhuş yapmaya zorladığını belirtti. A.A. ayrıca, 5 ay önce 70 bin TL karşılığında bir kişiye satıldığını ve şu anda hamile olduğunu ifade etti.

E.İ. ise 4 yıldır şiddet gördüğü eşi Luey H. tarafından tehdit edilerek para karşılığında fuhuş yapmaya zorlandığını savundu. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Luey H. tutuklanırken, A.A. ve E.İ. insan ticareti mağduru olarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan öncesi yardım ödemeleri başladı! 2900 TL yardımla buzdolabı dolup taşacak

Ramazan öncesi yardım ödemeleri başladı! 2900 TL yardımla buzdolabı dolup taşacak

Acil toplu para arayanlar koşsun! 150.000 TL ihtiyaç kredisi için onay verildi

Acil toplu para arayanlar koşsun! 150.000 TL ihtiyaç kredisi için onay verildi

Bankaların promosyon kavgası devam: Yapı Kredi 23,850 TL ile göz kamaştırdı

Bankaların promosyon kavgası devam: Yapı Kredi 23,850 TL ile göz kamaştırdı

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgesini getiren kadınlara erken emeklilik! Hem primden hem yaştan düşülüyor
2
İBB Adayı Murat Kurum ve İmamoğlu Arasındaki Gerginlik Devam Ediyor: Kent Lokantaları Tartışması
3
Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Önemli Görüşme İçin Bir Araya Geldi
4
Ordu'da Akülü Araba Faciası: 4 Yaşındaki Çocuğun Gezen Arabası Evin İçin Alev Aldı!
5
İsrail Saldırıları ve Açlık Dramı: Gazze'de Ramazan'ın İlk Gününde 2 Bebek Hayatını Kaybetti
6
Olumsuz Hava Engeli: Gestaş, Bozcaada ve Gökçeada Seferlerini İptal Etti
7
22 Yaşındaki Akrabasını 70 Bin TL'ye Satmaya Çalışan Zanlı Tutuklandı!

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine bedava oldu! Artık tek kuruş ödemeyecekler

Bir kaşık dökünce yatağınız hijyen deposuna dönecek! Bu temizlik tüyosu hiçbir yerde yok

O birey için artık ulaşım derdi yok! Her yere bedava gidilme dönemi başlıyor

Elinde telefon olanlar panikleyecek! 1 Nisan'dan sonra paranız buhar gibi uçacak

Bankadan geri ödeme fırtınası: Adım adım 7500 TL alacaksınız

Ramazan öncesi yardım ödemeleri başladı! 2900 TL yardımla buzdolabı dolup taşacak

Bankaların promosyon kavgası devam: Yapı Kredi 23,850 TL ile göz kamaştırdı

Acil toplu para arayanlar koşsun! 150.000 TL ihtiyaç kredisi için onay verildi

Kamu Bankası ile borçlar sıfırlanacak: 70.000 TL şipşak IBAN'a yatacak

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!

Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor