23 Aralık 2024 Gündem Özeti: TBMM Başkanı Kurtulmuş Konferansa Katılıyor

23 Aralık 2024'te TBMM Başkanı Kurtulmuş, konferansa katılacak; CHP lideri Özel, anma törenine iştirak edecek. Ekonomide önemli açıklamalar gündemde.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 00:00
23 Aralık 2024 Gündem Özeti: TBMM Başkanı Kurtulmuş Konferansa Katılıyor

Politik Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Üsküp'te bulunarak Kalkandelen Üniversitesi'nde "Yeni Küresel Sistem Arayışı" konulu konferansa katılacak. Ayrıca, Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "21 Aralık Türkçe Bayramı" programında da yer alacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki için düzenlenecek anma törenine katılarak saygı duruşunda bulunacak. (İzmir/10.30)

Ekonomi ve Finans

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İkaz-İklimsel Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gidecek. (Ankara/10.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024-2025 Sezonu Turistik Doğu Ekspresi Treni Uğurlama Töreni'ne katılacak. (Ankara/13.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ait tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi'nin iktidarı sonrası gelişmeler izleniyor. (Şam/Halep)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler de dikkatle takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel Olaylar

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı'na katılacak. (Ankara/14.00)

Muğla'da ambulans helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 kişiden pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Çoşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal için Antalya’da cenaze töreni düzenlenecek. Diğer pilot Bayram Çiçek için ise Mersin'in Mut ilçesinde bir tören gerçekleştirilecek. (Antalya/11.00, Mersin/15.22)

Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın cenazesi ise öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Yukarıköy Mahallesi'nde toprağa verilecek. (Trabzon/12.28)

Spor Gündemi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor ve RAMS Başakşehir-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanıyor. (Mersin/İstanbul/20.00)

Trendyol 1. Lig'in 17. haftası da Gençlerbirliği-Adanaspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor mücadeleleriyle sona erecek. (Ankara/Diyarbakır/20.00)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes maçıyla 11. hafta tamamlanacak. (Denizli/19.00)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftasında ise 1 maç yapılacak.

Anadolu Ajansı'nın yayınladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet üzerinden sağladığı tüm bilgilerin, abone olmayanlar tarafından kullanılması yasaktır. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz; başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai yaptırım uygulanabilir.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
23 Aralık 2024 Gündem Özeti: TBMM Başkanı Kurtulmuş Konferansa Katılıyor
2
Bakan Fidan ve Suriye'nin Yeni Lideri Şera, Kasyun Dağı'nda Şam panoraması izledi
3
Tekirdağ'da 5 Şahıs Sahte Altın Satmaktan Tutuklandı
4
Kuzey Makedonya'da 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü Resepsiyonu Düzenlendi
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Üsküp'te Türkçe Eğitim Bayramı'nda İlişkileri Vurguladı
6
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşmeleri TBMM'de Başladı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı