Gaziantep'te 40 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Kemal G Yakalandı

Gaziantep'te 40 yıl hapis cezası bulunan Kemal G (31), Şehitkamil Karşıyaka'da düzenlenen operasyonda yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:10
Gaziantep'te hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

Operasyon detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, "kasten adam öldürme" ve çeşitli suçlardan 40 yıl hapis cezası bulunan Kemal G (31)'nin Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti.

Özel harekat polisleri'nin de desteğiyle adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.

Yakalama ve teslim

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

