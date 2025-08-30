Gaziantep'te 40 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Kemal G Yakalandı
Gaziantep'te hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.
Operasyon detayları
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, "kasten adam öldürme" ve çeşitli suçlardan 40 yıl hapis cezası bulunan Kemal G (31)'nin Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti.
Özel harekat polisleri'nin de desteğiyle adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.
Yakalama ve teslim
Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
