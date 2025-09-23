23 Eylül 2025 Gündem: Sigorta Tazminatları 100 Milyarı Aştı, TOKİ 281 Taşınmazı Satıyor

ANADOLU AJANSI — ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Eylül 2025

1- Trafik, kasko ve ferdi kaza sigortasında tazminat ödemeleri 6 ayda 100 milyar lirayı aştı

Yılın ilk yarısında bu üç sigorta dalında ödeme yapılan mağdur sayısı 2 milyonu geçti. Toplam tazminat ödemesinin 64,2 milyar lirası trafik sigortasında, 36,7 milyar lirası kaskoda, 18,9 milyon lirası ferdi kaza sigortasında gerçekleşti.

(Bahar Yakar/İstanbul)

2- TOKİ 32 ildeki 281 taşınmazı açık artırmayla satacak

Toplu Konut İdaresi, İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 32 ildeki 281 taşınmazı 8 Ekim'de açık artırma ile satışa çıkaracak. Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul salonlarındaki fiziki katılımın yanı sıra internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Alıcılar, iş yerleri için %25 peşinat, 48 ay vade veya %40 peşinat, 36 ay vade seçenekleriyle ödeme yapabilecek. Tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere %15 indirim uygulanacak.

(Ayşe Karaosmanoğlu/Ankara)

3- KİT'lerde en yüksek ödenek 332,6 milyar lirayla TPAO'ya verildi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri arasındaki ödenek dağılımında TPAOya 332,6 milyar lira ayrıldı. Bunu 113,1 milyar lirayla TCDD ve 67,8 milyar lirayla BOTAŞ izledi. En düşük ödenek 72,7 milyon lirayla TEMSAN'a ayrıldı.

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Gezegenin su güvenliği için uluslararası güç birliği kuruluyor

TÜBİTAK'ın uygulayıcıları arasında yer aldığı "Water4All 2025 Çok Uluslu Ortak Çağrısı" ile su kaynaklarındaki kirleticiler, sağlık riskleri, su kalitesi ve arıtım teknolojilerini kapsayan projeler desteklenecek. Proje başına 190 bin avroye varan destek sağlanacak; yürütücü kuruluşlar için destek yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurumları için 100 bin avro, özel kuruluşlar için ise 190 bin avroya kadar verilebilecek.

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Birleşik Krallık'ta siyasetçi ve aktivistler: Filistin devleti tanınması tek başına yetersiz

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, soykırımın durdurulması, İsrail'e silah satışının kesilmesi, Serbest Ticaret Anlaşması'nın sonlandırılması ve esirlerin salıverilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Filistin kökenli İngiliz milletvekili Layla Moran ise tanıma kararını önemli bulduğunu ancak bunun yeterli olmadığını belirterek parlamentoda baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.

(Behlül Çetinkaya/Londra)

6- Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk aktivist: Sivil insiyatifiz, bağımsız destek bekliyoruz

Türk aktivist Ordu, filodaki sivil inisiyatifin lojistik ve maddi destek almadığını, yalnızca sözlü desteğe muhatap olduklarını ifade etti. Hükümetlerden bekledikleri şeyin güvenli geçiş için bürokrasi ve diplomasinin aktif kullanılması olduğunu söyledi.

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

7- Fransız milletvekili: Küresel Sumud Filosu 'insanlık görevi' için yola çıktı

Fransız milletvekili François Piquemal, filoya katılanların Gazze'de yaşananları yalnızca izlemek istemediğini, harekete geçme amacı taşıdıklarını belirtti.

(Selman Aksünger/Amsterdam)

8- Türk şirketleri tarım teknolojisini dünyaya ihraç ediyor

EYS Makine Satış Müdürü Oğuzhan Tepe, toprak verimliliği ve gübre yönetiminde Türkiye'de sektör lideri olduklarını ve 70 ülkeye ihracat yaptıklarını, başlıca pazarlarının ABD, Japonya ve Hollanda olduğunu söyledi. Mat Filtrasyon Teknolojileri Ozon Üretim Müdürü Korat Eriş ise filtre teknolojilerinde 67 ülkeye ihracat yaptıklarını, balık çiftliklerine yönelik satışlarda %99'a varan payları olduğunu belirtti.

(Zeynep Duyar/İstanbul)

9- Trump'ın 100 bin dolarlık vize ücreti H-1B programındaki şirket ve çalışanları tedirgin ediyor

ABD'de H-1B programı kapsamında şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretindeki artış, özellikle teknoloji devleri başta olmak üzere yabancı işçi yoğun sektörlerde maliyetleri yükseltecek. Programdan en çok yararlanan şirketler arasında Amazon, Microsoft, Meta, Apple ve Google bulunuyor.

(Dilara Zengin/Washington)

10- FMF tedavisinde kullanılan ilacın ham maddesi artık Türkiye'de üretiliyor

İstanbul Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gül, INFLAM-IST platformundaki kolşisin çalışmalarının Eczacılık Fakültesi ile Yalova'daki Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde sürdürüldüğünü belirtti. İlacın ham maddesinin ülkemizde üretilmesiyle dışa bağımlılığın sona ereceğini vurguladı.

(Şaduman Türkay/İstanbul)

11- İstanbul trafiği için 'akıllı kavşak' ve tercihli otobüs yolu önerileri

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, tüm kavşaklarda akıllı sistem uygulandığında yoğunluğun büyük kısmının azalacağını, sadece %25-30 katkının bile mevcut sıkışıklığı hafifleteceğini belirtti. Tercihli otobüs yolunun ise otobüs hızını artırıp özel araç tercihinin azalmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

(Ümit Türk/İstanbul)

12- Kahramanmaraş'ta çiftçiler ürünlerini kuşlardan dronla koruyor

Türkoğlu ilçesinde akdarı yetiştiren çiftçiler, hasat öncesi kuş zararını önlemek için torpil ve siren gibi yöntemlerin yetersiz kalması üzerine bu yıl dron kullanmaya başladı. Çiftçi Mustafa Polat, yöntemlerin kuşlara zarar vermediğini, yalnızca gürültüyle uzaklaştırdığını söyledi.

(İzzet Mazı/Kahramanmaraş)

13- Annelerini kaybeden 4 peçeli baykuş doğal yaşama dönmeyi bekliyor

Diyarbakır Dicle Vadisi'nde anneleri ölen ve 3 ay önce bulunan 4 yavru peçeli baykuşa Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özenle bakıldı. Merkezin Müdür Yardımcısı Nedim Aksoy, yavruların artık uçabilecek duruma geldiğini ve yakında doğal ortamlarına salıverileceklerini bildirdi.

(Bestami Bodruk/Diyarbakır)

14- Fenerbahçe, Avrupa'da 291. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 291. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler 290 maçta 114 galibiyet ve 114 yenilgi kaydetti.

(Süha Gür/Zagreb)

15- 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın sahibini bulacak

Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko ile ikincisi Beşiktaş GAİN arasında oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe organizasyonda 7 kez şampiyon olurken, Beşiktaş kupayı bir kez kazandı; Anadolu Efes ise 14 şampiyonluk ile turnuvanın en başarılı takımı konumunda.

(Emre Doğan/İstanbul)

