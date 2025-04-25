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23 Nisan Konseri'nde Çocuk Koroları Büyüledi

CSO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuk korolarına ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 20:55
23 Nisan Konseri'nde Çocuk Koroları Büyüledi

CSO, Çocuk Korolarıyla 23 Nisan Coşkusunu Yaşattı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özelinde düzenlenen konserde müzik severlere unutulmaz anlar yaşattı. Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki etkinlik, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konserde Bir Araya Gelen Korolar

Bu özel gece içerisinde, Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, Ayvalık Zeytin Çekirdekleri Orkestrası ve Çocuk Korosu, Gaziantep Nar Çiçekleri Çocuk Korosu ile Da Capo Çiçekleri Armonisi Çocuk Korosu bir araya geldi. Çocuklar, konsere damgasını vuran performansları ile izleyenlerden büyük alkış aldı.

Çocuk Hakları Vurgusu

Konsere başlangıçta, çocuklar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1989'da kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'den seçilen 23 maddeyi okudu. Bu anlamlı başlangıç, etkinliğin ruhunu yansıttı.

Duygu Dolu Performanslar

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahne alan çocuk koroları, "Gel seninle birlikte", "Orman", "Do re mi", "Bir dünya bırakın", "Atam", "İzindeyiz", "Bir köy var uzakta" ve "Kuş sesleri" gibi eserleri seslendirerek duygusal anlar yaşattı.

Bu keyifli konser, çocukların müzikle bir araya gelerek, bayram coşkusunu paylaşmalarını sağladı. CSO, geleceğin müzisyenlerine destek vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in yönetimindeki "Dinçer...

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in yönetimindeki "Dinçer Özer ile Ritmik Renkler Vurmalı Çalgılar Orkestrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri" CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in yönetimindeki "Dinçer...

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in yönetimindeki "Dinçer Özer ile Ritmik Renkler Vurmalı Çalgılar Orkestrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri" CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da müzikseverlerle buluştu.

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