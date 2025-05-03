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24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Çekyalı Sanatçılar Konser Verdi

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Çekyalı 'Karolina Franclikova-Prag Beşlisi' ve 'Suk Dörtlüsü' sahne aldı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 22:57
24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Çekyalı Sanatçılar Konser Verdi

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Çekyalı İki Grup Konser Verdi

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in üstlendiği 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, bu yıl da müzikseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Festivalin ikinci gününde, "Karolina Franclikova-Prag Beşlisi" ile "Suk Dörtlüsü" sahne aldı.

Konser Detayları

Konser, Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında gerçekleşirken, Çek sanatçılar, keman, viyola ve çello gibi enstrüman kombinasyonlarıyla dinleyicilere eşsiz bir deneyim sundu. İki grup, repertuvarlarındaki seçkin eserleri başarıyla seslendirdi.

Dinleyicilerin Yoğun İlgisi

Sanatseverler, konser boyunca sanatçılara yoğun ilgi göstererek keyifli anlar yaşadı. Bu etkinlik, Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin kalitesini bir kez daha kanıtladı.

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik...

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin ikinci gününde "Karolina Franclikova-Prag Beşlisi" ile "Suk Dörtlüsü" sahne aldı.

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik...

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin ikinci gününde "Karolina Franclikova-Prag Beşlisi" ile "Suk Dörtlüsü" sahne aldı.

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