25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali: Genç Yetenekler Aspendos'ta Büyüledi

25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın 25 genç piyanisti Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda eserler seslendirdi; gece alkışlarla sona erdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:19
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın genç yeteneklerini müzikseverlerle buluşturdu. Türkiye'nin en önemli sanat etkinliklerinden biri olarak öne çıkan festival, hem yurt içi hem de yurt dışından sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.

Genç piyanistlerden unutulmaz performans

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlenen 'Genç Yetenekler' konserinde, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Piyano Bölümü öğrencileri sahne aldı. Farklı yaş gruplarından toplam 25 genç piyanist ünlü sanatçıların eserlerini seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu ve performanslarıyla ayakta alkışlandı.

Gecede ayrıca Antalya Klasik Gitar Topluluğu da sahne alarak, sunduğu Flamenko gösterisiyle geceye ayrı bir renk kattı.

Plaket töreni

Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz ile İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Müdürü Okan Atila, genç piyanistlere ve eğitmenlerine teşekkür ederek plaket takdim etti.

