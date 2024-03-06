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250 Bin Dolarlık Gizem: CHP Vekilinin Odasında Bulunan Parayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Geçtiğimiz hafta Meclis'te bir CHP milletvekilinin odasında poşet içinde bulunan 250 bin dolarla ilgili Meclis Genel Sekreterliği tarafından inceleme başlatıldı. Paranın kaynağı ve kime ait olduğu henüz bilinmezken, olay siyasi kriz yarattı.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 10:33
250 Bin Dolarlık Gizem: CHP Vekilinin Odasında Bulunan Parayla İlgili İnceleme Başlatıldı

CHP milletvekilinin odasında poşet içinde bulunan 250 bin dolarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği inceleme başlattı.

CNN Türk'ün haberine göre, geçen hafta bir CHP milletvekilinin odasında poşet içinde bulunan 250 bin dolarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği inceleme başlattı.

Geçen hafta ortaya atılan "CHP milletvekilinin odasında para dolu poşet bulundu" iddiaları üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, konuyla ilgili bir soruşturma başlattı.

İddialara göre, CHP Malatya Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'ya ait olduğu belirtilen 250 bin dolarlık parayı bulan kişi, bu durumu basına sızdırdı. Ağbaba ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, iddiaları yalanlamış ve Meclis Başkanlığı'na gerekli araştırmaların yapılması için dilekçe vereceklerini açıklamışlardı.

Edinilen bilgiye göre, ismi geçen bazı CHP milletvekilleri de Meclis Başkanlığı'na dilekçe vererek soruşturma talebinde bulundu. Meclis Genel Sekreterliği, dilekçeler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.

Paranın bulunduğu katta güvenlik kamerası olmaması nedeniyle, milletvekillerinin kullandığı Halkla İlişkiler binasının otopark giriş çıkış kayıtları incelenecek. Ayrıca, poşeti bulduğu iddia edilen temizlik görevlilerinden de bilgi alınacak. Bu gelişmelerin ardından soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

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