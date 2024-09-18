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2500 Yıllık Bronz Sedir Türkiye'ye Geri Döndü

ABD'den iade edilen 2500 yıllık bronz sedir, Türkiye'nin kültürel mirasının korunmasında önemli bir adım.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:26
2500 Yıllık Bronz Sedir Türkiye'ye Geri Döndü

2500 Yıllık Bronz Sedir Türkiye'ye İade Edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gerçekleştirdikleri uluslararası iş birlikleri sayesinde M.Ö. 530 yılına tarihlenen

bu nadir bronz sedirin J. Paul Getty Müzesi'nden Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

İşbirliği Sonucu Eserin İadesi

Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu önemli cultural mirasın ait olduğu topraklara dönüşünün büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. "Kültürel mirasa sahip çıktığımızı bir kez daha gösterdik," ifadesini kullanan Ersoy, Getty Müzesi'ne iş birliği için teşekkür etti.

Kaçak Kazılarla Kaçırılmıştı

Bakanlık, eserin 1982 yılında J. Paul Getty Müzesi tarafından bir sanat tacirinden satın alındığını belirtti. Tacirin, eserle ilgili sahte belgeler sunduğu ancak yürütülen araştırmaların bu belgelerin asılsız olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Yapılan Bilimsel Çalışmalar

Yapılan incelemelerde, bronz sedirin 1980’lerde Manisa'daki bir mezardan kaçak kazılarla çıkarıldığı ispatlandı. Sedirin üzerine yapışmış keten parçaları ve diğer kalıntılar, Türk arkeologları tarafından yapılan çalışmalarla örtüştü.

Kültürel Mirasın Korunmasında Büyük Bir Adım

Bu iade ile birlikte bu yıl Türkiye'ye getirilen eser sayısının 36'ya ulaştığı bildirildi. Ayrıca, 2002 yılından bu yana toplam 12,155 eser geri kazandırılmış durumda.

Nadir Bir Mobilya Türü

İade edilen bronz sedir, tarihi tasvirlerde rastlanan ve antik dönemde dinlenme amaçlı kullanılan nadir bir mobilyadır. Dökme bronz ayakları ve demir iskeleti ile dikkat çekiyor.

Kültürel Miras Kaçakçılığına Karşı Mücadele

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, eserin iadesinin kültürel miras kaçakçılığına karşı önemli bir zafer olduğuna değindi. Getty Müzesi Direktörü Timothy Potts ise Türk arkeologların çalışmalarının bu önemli eserin arkeolojik bağlamını ortaya koyduğunu ifade etti.

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