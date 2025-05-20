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THY'nin Kuzey Makedonya'daki Resim Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

THY, Kuzey Makedonya'daki resim yarışmasını kazanan öğrencileri ödüllerini verdi. Kazananlar, Türkiye'deki şehirlerine uçak bileti kazandı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:33
THY'nin Kuzey Makedonya'daki Resim Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

Ödüller Sahiplerini Buldu

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Makedonya'da düzenleyip büyük bir katılımla gerçekleştirilen "Türkiye'de nereye gidilmeli, Türk Hava Yolları ile Türkiye'nin hazineleri" temalı resim yarışmasının kazananlarına ödüllerini takdim etti.

Başkent Üsküp'te Tören

Ödül töreni, THY'nin Kuzey Makedonya ofisinde gerçekleşti. Törene Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türk kurum temsilcileri, yarışma jürisi, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Büyükelçi Ulusoy'un Açıklamaları

Büyükelçi Ulusoy, programda yaptığı konuşmada, yarışmanın THY'nin kültürel bağları güçlendirmede önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, THY'nin mart ayında İstanbul'dan Ohri'ye başlattığı direkt seferlerin iki ülke arasındaki ekonomik ve turistik ilişkileri desteklediğini belirtti.

Ulusoy, "Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinden evlatlarımız, yarışmaya katılarak Türkiye'nin turizm potansiyelini derinlemesine vurgulayan eserler ortaya koydu. Her bir eser, sizlerin sanat yeteneklerinizi ve hayal gücünüzü gösterdi." ifadelerini kullandı.

Uçak Biletleri ve Ödüller

THY'nin Üsküp Müdürü Ülker Şule Aksoy, bu yıl ikincisini düzenledikleri yarışmayla 500 okuldan 5 bin öğrencinin katılım sağladığını duyurdu. Aksoy, "Her bir resim, Türkiye’yi hiç görmemiş olan öğrencilerin Türk kültürünü ve ruhunu yansıtan eserleri oldu," dedi.

Etkinlikte, 10 yaş altı kategorisinde birinci olan Taisa Angeleski, 10 yaş üstü kategorisinde Sara Cvetanovska ve görme engelli kategorisinde Anica Doneva ödül aldı. Ayrıca, jüri ödülüne Azra Murtezani değer görüldü. Önemli bir yenilik olarak, bu yıl görme engelli bir okuldan iki öğrenciye de ödül verildi.

Ödüller arasında, dereceye giren 10 öğrenciye Türkiye'de tercih ettikleri şehre uçak bileti de verilmesi dikkat çekti.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kuzey Makedonya'da okullar arası düzenlenen "Türkiye'de nereye...

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kuzey Makedonya'da okullar arası düzenlenen "Türkiye'de nereye gidilmeli, Türk Hava Yolları ile Türkiye'nin hazineleri" temalı resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı. THY'nin, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki ofisinde yapılan ödül törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, yarışma jürisinin üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kuzey Makedonya'da okullar arası düzenlenen "Türkiye'de nereye...

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kuzey Makedonya'da okullar arası düzenlenen "Türkiye'de nereye gidilmeli, Türk Hava Yolları ile Türkiye'nin hazineleri" temalı resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı. THY'nin, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki ofisinde yapılan ödül törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, yarışma jürisinin üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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