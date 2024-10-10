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Iğdır'da Bombalı Saldırı Soruşturmasında 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Iğdır'daki bombalı saldırıyla bağlantılı 8 şüpheli yakalandı, aralarında DEM Parti İl Başkanı da var.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 09:50
Iğdır'da Bombalı Saldırı Soruşturmasında 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Iğdır'daki Bombalı Saldırı Soruşturması

8 Eylül 2015'te Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili olarak başlatılan kapsamlı soruşturmada, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bombalı Saldırının Detayları

Dilucu Sınır Kapısı'na yakın bir noktada, polis memurlarını taşıyan bir midibüs ile güvenlik aracı geçiş yaparken PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bomba patlatılmıştı. Bu saldırı, 13 polisin vefatına neden olmuştu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, DEM Parti İl Başkanı olduğu belirtilen Mehmet Selçuk da dâhil olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında, parti binasında da arama yapıldığı bildirildi.

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