Tarım Desteklerine Dev Zam: Ödemeler %27 Artırıldı — 1 Ocak 2026'da Yürürlükte

14 Eylül 2025'te yayımlanan kararla bitkisel üretim destekleri 2026 için %27 artırıldı; düzenlemeler 1 Ocak 2026'da uygulanmaya başlayacak.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 13:34
Tarım Desteklerine Dev Zam: Ödemeler %27 Artırıldı — 1 Ocak 2026'da Yürürlükte

Tarım Desteklerine Rekor Artış: Ödemeler %27 Yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 14 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar, milyonlarca üreticiyi yakından ilgilendiriyor. 2025-2027 yıllarını kapsayan bitkisel üretim desteklemelerinde yapılan düzenlemeyle, 2026 üretim yılı için desteklerde önemli bir artışa gidildi.

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile destek katsayısı 2026 üretim yılı için yüzde 27 artırılarak dekar başına 310 Türk Lirası olarak belirlendi.

Genç ve Kadın Üreticilere Pozitif Ayrımcılık

Tarımın geleceği olarak görülen genç ve kadın girişimcilere özel önem verildi. Kapalı ortamda bitkisel üretim yapan (seracılık vb.) genç ve kadın üreticilere, belirlenen destek miktarlarına ek olarak ilave ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Organik Tarım ve Örgüt Üyelerine Ek Destek

Organik üretim teşvik edildi: birinci derece tarımsal amaçlı üretici örgütlerine üye olan ve organik tarım faaliyetinde bulunan çiftçilere, normal destek katsayısının yüzde 25'i oranında ek destek sağlanacak.

Soya ve Hububatta Teşvik Hamlesi

Yem sanayindeki dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla soya fasulyesi üretimine yönelik destekler genişletildi. Yurt içinde ıslah edilip tescil ettirilen ve Türkiye'de üretilip sertifikalandırılan yerli soya tohumlarını kullanan üreticilere ek ödeme verilecek.

Ayrıca yulaf, çavdar ve tritikale gibi ürünler, dane yem ihtiyacını karşılamak için destekleme kapsamına daha güçlü şekilde alındı; hem yeşil ot hem de dane üretimi teşvik edilecek. Dane mısır, destekleme kategorisinde birinci kategoriden daha avantajlı olan ikinci kategoriye yükseltildi. Hububat üretiminde sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla destek katsayısı 2024 yılına göre artırılarak 0,56'ya çıkarıldı.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği

Ziraat odaları, üretici örgütleri ve serbest tarım danışmanlarına verilen tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, 2024 yılına göre yüzde 17,5 oranında artırıldı. Bu artışla birlikte, 2025 yılı için danışman başına ödenecek destek miktarı 345 bin 450 lira olarak belirlendi.

Yürürlük Tarihi

Tüm bu zam ve düzenlemeler, çiftçilerin ve sektör temsilcilerinin merakla beklediği şekilde 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanmaya başlanacak.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİKA'dan Bosna Hersek'e Mesleki Eğitim Desteği: 7 Binden Fazla Genç
2
Costa: Gazze'de Derhal Ateşkes, Batı Şeria'da Yasa Dışı Yerleşimler Durdurulmalı
3
Tarım Desteklerine Dev Zam: Ödemeler %27 Artırıldı — 1 Ocak 2026'da Yürürlükte
4
Bolu'da Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Yüzde 22'ye Düştü
5
Büyükelçi Küçükyılmaz: Türkiye-Cezayir İlişkileri 10 Milyar Dolara Taşınacak
6
Türkiye'de AFAD gönüllülük seferberliği 1 milyon 603 bin 900'e ulaştı
7
Erdoğan Katar'a Gitti: İİT-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne Katılım

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü