Suudi Arabistan: İsrail'in Gazze Eylemleri "Soykırım" İlan Edildi

Suudi Arabistan İsrail’in Gazze Eylemlerini "Soykırım" İlan Etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert kınama

Suudi Arabistan, İsrail’in Gazze’deki halka yönelik eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirerek şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi, bağımsız devlet kurma çabalarının engellenmesi ve işgal altındaki Kudüs çevresinde yerleşim genişletme politikalarının şiddetle kınandığını bildirdi.

Açıklamada, İsrail’in uygulamalarının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ciddi ihlaller oluşturduğuna dikkat çekildi.

Bakanlık, İsrail’in planlarının bölge güvenliği ve istikrarı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratacağı uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan açıklamasında, İsrail’in eylemleri sert bir dille kınanırken, Filistin halkının haklarının korunması ve bölgesel istikrarın sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.