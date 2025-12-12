DOLAR
İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 20 Gözaltı, Lideri Yurt Dışında

İstanbul Anadolu yakasında Mazlum Demir liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 20 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişi firari; bir komiserin suistimali ve veri erişimi iddiaları soruşturmada yer alıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:49
İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 20 Gözaltı, Lideri Yurt Dışında

İstanbul Anadolu Yakası'nda Büyük Operasyon: 20 Gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında firari olan Mazlum Demir liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplam 23 şüpheliye yönelik işlem yapıldığı, 3 kişinin ise firari olduğu bildirildi.

Soruşturmanın Kapsamı ve Suçlamalar

Soruşturmada şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama", "silahlı tehdit", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "rüşvet" ve "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" gibi bir dizi eyleme karıştığı tespit edildi.

Komiser Mehmet Aydın Tol Hakkında İddialar

Soruşturma bulgularına göre, görev bölgesinde bulunan Komiser Mehmet Aydın Tol ile bazı şüpheliler arasında olağan dışı ilişkiler kurulduğu ve yetki suiistimali gerçekleştiği saptandı. Tol'un, şüpheliler Zeki Morkoç ve Selahattin Morkoç'un polis merkezine gelmeleri sırasında idari usullere aykırı biçimde ifadelerinin alınmasını sağladığı belirtildi.

Ayrıca Tol'un, Sinan Dursun adlı şahıstan cep telefonu talep ettiği ve bu talep üzerinden maddi çıkar sağladığı, yurt dışında bulunan ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi için iltica sürecini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye içinde suç kaydı oluşturma girişiminde bulunduğu da tespit edildi.

Kişisel Verilere Erişim ve İlişkiler

Teknik takip raporlarına göre, Sinan Dursun komiserle yakın ilişkisinden faydalanarak polis gibi hareket etti ve polis merkezinde işlem gören vatandaşlarla temas kurarak kişisel verilerine erişti. Dursun'un, eski adliye çalışanı Mahmut Tuncer ile vatandaş bilgilerine ulaşmak için görüştüğü ve emekli polis memuru Birkan Kuvvetli ile farklı tarihlerde para hareketleri bulunduğu belirlenmiş durumda.

Operasyonun Sonrası ve Hukuki Süreç

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon neticesinde 23 şüpheliden 20'si yakalandı, 3 şüphelinin ise firari olduğu tespit edildi. Soruşturma ve adli işlemlerin sürdüğü, ilgili şüpheliler ve iddialar hakkında ek delil toplama ve yargılama süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Öne çıkan bilgiler: İstanbul Anadolu yakası, lideri yurt dışında firari olan Mazlum Demir, 20 gözaltı, 3 firari, Komiser Mehmet Aydın Tol'un suistimal iddiaları ve kişisel verilerle ilgili erişim iddiaları.

