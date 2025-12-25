Konya'da Regaib Kandili'nde Eller Semaya Açıldı

Konya'da, mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti, eller semaya açılarak dualar edildi.

Kandil programı ve katılım

Hazreti Mevlana'nın türbesi yakınındaki Sultan Selim Camii başta olmak üzere şehir genelindeki camilerde yoğun katılım gözlendi. Cemaat, kandil münasebetiyle düzenlenen programlarda saf tuttu ve ibadet etti.

Vaaz ve Kur'an tilaveti

Kandil gecesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar Sultan Selim Camii'nde vaaz verdi. Gecede Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, vatandaşlar hep birlikte dualarda bulundu.

Konya'daki katılımcılar, tüm Müslüman aleminin Regaib Kandili'ni kutladı ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

