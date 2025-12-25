DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.776.467,07 -0,68%

Konya'da Regaib Kandili'nde Eller Semaya Açıldı

Konya'da Regaib Kandili gecesinde camiler doldu; Sultan Selim Camii'nde Dr. Hüseyin Hazırlar vaaz verdi, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 21:52
Konya'da Regaib Kandili'nde Eller Semaya Açıldı

Konya'da Regaib Kandili'nde Eller Semaya Açıldı

Konya'da, mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti, eller semaya açılarak dualar edildi.

Kandil programı ve katılım

Hazreti Mevlana'nın türbesi yakınındaki Sultan Selim Camii başta olmak üzere şehir genelindeki camilerde yoğun katılım gözlendi. Cemaat, kandil münasebetiyle düzenlenen programlarda saf tuttu ve ibadet etti.

Vaaz ve Kur'an tilaveti

Kandil gecesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar Sultan Selim Camii'nde vaaz verdi. Gecede Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, vatandaşlar hep birlikte dualarda bulundu.

Konya'daki katılımcılar, tüm Müslüman aleminin Regaib Kandili'ni kutladı ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

SULTAN SELİM CAMİİ'NDE REGAİP KANDİLİ DUALARLA İDRAK EDİLDİ.

SULTAN SELİM CAMİİ'NDE REGAİP KANDİLİ DUALARLA İDRAK EDİLDİ.

SULTAN SELİM CAMİİ'NDE REGAİP KANDİLİ DUALARLA İDRAK EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta Regaip Kandili Dualarla İdrak Edildi
2
Emine Erdoğan'dan Yeşilay Zirvesi'nde Çağrı: 2026'yı 'Bağımsızlık Yılı' İlan Ediyoruz
3
Köyceğiz'de Regaip Kandili: Camiler Dualarla Doldu
4
Sakarya'da 11. Yargı Paketiyle Tahliyeler Başladı
5
Konya'da Regaib Kandili'nde Eller Semaya Açıldı
6
Van Büyükşehir'in Regaip Kandili'nde Noel Etkinliği Tepki Çekti
7
Mudurnu'da Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika