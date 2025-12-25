DOLAR
Sakarya'da 11. Yargı Paketiyle Tahliyeler Başladı

11. Yargı Paketiyle Sakarya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı; 31 Temmuz 2023 ve öncesi suçlardan hükümlüler denetimli serbestlikten üç yıl erken yararlanabilecek.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 22:03
TBMM'de kabul edilip yasalaşan 11. Yargı Paketi sonrası Sakarya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı. Cezasını çeken bazı hükümlülerin yakınları, Sakarya Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü önünde toplandı.

Hangi hükümlüler yararlanacak?

Pakete göre 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giyenler, denetimli serbestlik haklarından 3 yıl erken faydalanabilecek. Ancak paketin kapsamı dışında kalanlar arasında terör ve örgütlü suçlar, aile fertleri veya engellilerin hedef olduğu cinayetler, cinsel saldırı-istismar ve deprem suçları yer alıyor; bu gruplarda tahliye uygulaması geçerli değil.

Uygulama ve nakil süreci

Alınan güvenlik ve sağlık tedbirleri çerçevesinde hükümlüler, cezaevi kampüsünden otobüslerle ikametgahlarının bulunduğu ilçelere gönderiliyor. Başka ilden nakil edilmiş hükümlüler ise Ferizli ilçe merkezinde belirlenen noktada indiriliyor.

Yetkililer tahliyelerin düzenli ve kontrollü şekilde gerçekleştirildiğini, yakınlarının bilgilendirildiğini belirtiyor.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

