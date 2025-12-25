Sakarya'da 11. Yargı Paketiyle Tahliyeler Başladı

TBMM'de kabul edilip yasalaşan 11. Yargı Paketi sonrası Sakarya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı. Cezasını çeken bazı hükümlülerin yakınları, Sakarya Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü önünde toplandı.

Hangi hükümlüler yararlanacak?

Pakete göre 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giyenler, denetimli serbestlik haklarından 3 yıl erken faydalanabilecek. Ancak paketin kapsamı dışında kalanlar arasında terör ve örgütlü suçlar, aile fertleri veya engellilerin hedef olduğu cinayetler, cinsel saldırı-istismar ve deprem suçları yer alıyor; bu gruplarda tahliye uygulaması geçerli değil.

Uygulama ve nakil süreci

Alınan güvenlik ve sağlık tedbirleri çerçevesinde hükümlüler, cezaevi kampüsünden otobüslerle ikametgahlarının bulunduğu ilçelere gönderiliyor. Başka ilden nakil edilmiş hükümlüler ise Ferizli ilçe merkezinde belirlenen noktada indiriliyor.

Yetkililer tahliyelerin düzenli ve kontrollü şekilde gerçekleştirildiğini, yakınlarının bilgilendirildiğini belirtiyor.

SAKARYA'DA CEZAEVLERİNDEN TAHLİYELER BAŞLADI.