27 Eylül 2025 Gündemi: Siyaset, Ekonomi, Dünya ve Spor Haberleri

GÜNDEM / 27 Eylül 2025 - ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyaset

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir ziyareti, partisinin genel merkezinde Parti Meclisi Toplantısı, Afyonkarahisar "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi ve Uşak Belediyesi Huzurpark Ferdi Zeyrek Amfi Salonu açılış törenine katılacak. (Ankara/09.00/10.00/Afyonkarahisar/16.00/Uşak/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Birinci Vazifen" sloganıyla düzenlenecek mitinge iştirak edecek. (Mersin/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi - Finans

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek; Ahi Evran Üniversitesi öğrenci yurdunun açılış ve 38. Ahilik Haftası kapanış törenlerine katılacak. (Kırşehir/15.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valilikte İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Aydınca Varyantı ve Şehit Ahmet Özsoy Tüneli Açılış Töreni'ne iştirak edecek ve Mecitözü yolu şantiyesinde incelemede bulunacak. (Amasya/10.30-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya - Diplomasi

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, yaklaşık 150 devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta devam ediyor. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze ile ilgili planları, bölgeye yönelik saldırılar ve insani yardım girişimlerini engellemesi sonucu oluşan krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kültür - Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Taksim Camisi'nde "Nuri Pakdil ve Kudüs", Atlas 1948 Sineması'nda "James Cameron'ın Sanatı", Terra Santa Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Eskizden Piksele Human Edition", Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Steve McCurry: The Haunted Eye" ve Galataport sergilerini ziyaret edecek. (İstanbul/12.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çamlıhemşin Kaçkar Dağları'nda düzenlenecek Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi Türkiye Etabı 20K startını verecek. (Rize/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol Süper Lig 7. hafta maçları: ikas Eyüpspor-Göztepe, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Samsunspor. (İstanbul/17.00/20.00/Gaziantep/17.00)

Trendyol 1. Lig 8. hafta: Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK maçlarıyla açılıyor. (İstanbul/16.00/19.00)

Nesine 2. Lig 6. hafta Kırmızı Grup'ta 1 maçla başlıyor; Nesine 3. Lig 4. hafta gruplarda 12 karşılaşmayla oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 1. hafta: Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic, Beşiktaş Gain-Türk Telekom ve TOFAŞ-Fenerbahçe Beko maçları programda. (İstanbul/15.30/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2. hafta 4 karşılaşmayla sürecek. (Fotoğraflı)

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçlarında Ortahisar Belediyespor, Polonya'nın Energa Start Elblag takımını konuk edecek; Üsküdar Belediyespor ise KPR Gminy ile deplasmanda karşılaşacak. (Trabzon/17.00/Kobierzyce/18.00) (Fotoğraflı)

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig 6. hafta müsabakalarında Depsaş Enerji-Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto-Ankara Hentbol, Beşiktaş-İstanbul Gençlikspor, Güneysuspor-Rize Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. (Ankara/16.00/18.00/İstanbul/Rize/Bursa/17.00/Muğla/18.00) (Fotoğraflı)

Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya etabında milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu superpool ve ilk yarışta mücadele edecek. (Alcaniz/12.00/15.00) (Fotoğraflı)

Not: Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz veya başka kurumlara aktaramaz; aksi halde hukuki ve cezai girişimler saklıdır.