28 Ağustos 2025 Gündemi: Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan'da

GÜNDEM / 28 Ağustos 2025 - ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

GENEL

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a katılacak. (İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek. (TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda düzenlenecek Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı'na katılacak. (Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA • YÜRÜTME • SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlılık Çalıştayı ile Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına iştirak edecek. (Eskişehir/13.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek; Ortahisar ilçesindeki Uzunsokak'ta esnaf ve vatandaşlarla buluşacak; AK Parti İl Başkanlığı ve Ailem Dizisi'nin setini ziyaret edecek. (Trabzon/09.00-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak. (Uşak/09.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Kağıthane Harmantepe İlkokulu önünde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'na ilişkin basın açıklaması yapacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ • FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına katılacak. (Kocaeli/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeni Hayvancılık Projesi ile ilgili basın açıklaması yapacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışına katılacak; Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi üyeleri ile toplantı yapacak. (Erzurum/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini ve Ağustos ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak. (İstanbul/14.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (İstanbul/14.30)

DÜNYA • DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze kentinin kuzeyinin işgalini öngören yeni planı onaylaması, Gazze'ye yönelik saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz teknolojilerindeki yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayarak İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlayacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mimar Sinan Spor Kompleksi Temel Atma Töreni'ne katılacak; UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynayacağı play-off rövanş maçını izleyecek. (İstanbul/10.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi, Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. (Monako/19.00)

3- UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek. (Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında İsviçre'nin Lausanne takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında Romanya'nın Universitatea Craiova takımı ile deplasmanda karşılaşacak. (Craiova/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

HUKUKİ UYARI

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.