28 Şubat davası sanıklarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af kararı!

28 Şubat davası sanıklarına af

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın af kararıyla, 28 Şubat Davası'nda hüküm giyen bazı sanıklar tahliye edilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Çevik Bir, Yıldırım Türker ve Erol Özkasnak, 'sürekli hastalık ve koşma hali' gerekçesiyle tahliye edilecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan af kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Bu kararla birlikte, 28 Şubat Davası'nda hüküm giyen isimlerin tahliyesine ilişkin süreç başlamış oldu.

28 Şubat Davası, Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir yer tutan ve birçok tartışmayı beraberinde getiren bir döneme işaret ediyor. Bu af kararı, davanın sanıkları üzerindeki ceza süreçlerine yeni bir boyut kazandırırken, hükümlülerin serbest bırakılması gündem oldu.

Detaylar geliyor...