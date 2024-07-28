28 Temmuz 2024 Gündem Özeti
Kuruluş: Anadolu Ajansı
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Yasama ve Yürütme
- TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere saat 14.00’te toplanacak.
Dünya Diplomasi
- İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenliyor ve bu durum insani krizi derinleştiriyor. Gelişmeler, Gazze ve Kudüs'te yakından takip ediliyor.
Spor
- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Fransa'da devam edecek. Bu organizasyonda, ülkemi temsil edecek 6 milli sporcu; kürek, judo, badminton, yüzme, atıcılık ve yelken branşlarında yarışacak.
- Formula 1 Dünya Şampiyonası çerçevesinde, sezonun 14. ayağı olan Belçika Grand Prix'si Stavelot'ta saat 16.00’da gerçekleştirilecek.
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