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28 Temmuz 2024 Gündem Özeti

Bugünün önemli gelişmeleri: TBMM oturumu, Gazze'deki insani kriz ve Paris 2024 Olimpiyatları.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 00:00
28 Temmuz 2024 Gündem Özeti

28 Temmuz 2024 Gündem Özeti

Kuruluş: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Yasama ve Yürütme

  • TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere saat 14.00’te toplanacak.

Dünya Diplomasi

  • İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenliyor ve bu durum insani krizi derinleştiriyor. Gelişmeler, Gazze ve Kudüs'te yakından takip ediliyor.

Spor

  • Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Fransa'da devam edecek. Bu organizasyonda, ülkemi temsil edecek 6 milli sporcu; kürek, judo, badminton, yüzme, atıcılık ve yelken branşlarında yarışacak.
  • Formula 1 Dünya Şampiyonası çerçevesinde, sezonun 14. ayağı olan Belçika Grand Prix'si Stavelot'ta saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

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