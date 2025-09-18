28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Diyarbakır'da başladı

Diyarbakır'da, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarafından düzenlenen 28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi başladı. Etkinlik, Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Açılış ve yetkililerin konuşmaları

Vali Murat Zorluoğlu, kongrenin açılışında şehri bilim insanlarıyla buluşturmanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Zorluoğlu, ağız sağlığının yalnızca kişisel değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik boyutları olduğunu vurgulayarak kongrenin önemli sonuçlar üreteceğine inandığını söyledi.

Zorluoğlu'nun sağlık alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmesi şöyle: 'Hastane, poliklinik ve sağlık ocağı sayılarının artırılmasından sağlık kuruluşlarımızın modernleştirilmesine, personelimizin sayısının, özlük haklarının ve imkanlarının iyileştirilmesinden şehir hastaneleri ve diş hastaneleri gibi özgün projelerin hayata geçirilmesine kadar çok önemli gelişmeler kaydedildi. Diyarbakır'da bu yatırımlardan nasibini aldı ve sadece şehre değil, bölgeye sağlık hizmeti sunan bir kent olarak tarihi misyonunu sürdürüyor.'

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük kongrenin sadece akademik değil aynı zamanda bir kültür ve turizm buluşması olduğunu belirtti. DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ise kongrenin mesleğe ve insanlığa katkı sağlayacağına inandığını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Eronat, Diyarbakır'ın kültürel mirasıyla bilime ev sahipliği yaptığını belirterek, 'Bugün burada dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen değerli diş hekimleriyle aynı çatı altında buluşmak, sadece bilimin değil insanlığın da ortak birikimini paylaşmak demektir. Dicle Nehri kadar duru ve akışkan bir bilim ortamında sizleri ağırlıyor olmak bizim için gerçek bir mutluluktur.' dedi.

TDB Genel Başkanı Fatih Güler ve Diyarbakır Diş Hekimleri Odası Başkanı ve Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Ali İhsan Güney de açılışta konuşma yaptı. Kongreye, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk ile çok sayıda davetli katıldı.

Program, katılımcılar ve fuar

Kongrede, 23'ü yurt dışından olmak üzere 80 akademisyen konuşmacı olarak yer alacak. 3 gün sürecek etkinlikte, diş hekimliğinin tüm branşlarını kapsayan konferanslar, paneller, sunumlar ve interaktif tartışmalar düzenlenecek; katılımcılara yönelik uygulamalı kurslar yapılacak.

Kongre merkezi önünde kurulan 2 bin 300 metrekarelik fuar alanında ise 55 yerli ve yabancı firma güncel ürün ve teknolojilerini sergileyecek.

