Kahramanmaraş'ta Ayrıldığı Kız Arkadaşını Site Girişinde Öldürdü

Kahramanmaraş'ta bir erkek, ayrıldığı kız arkadaşını sitenin girişinde aracında silahla vurarak öldürdü; şüpheli kısa sürede silahla yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 00:16
Olayın Detayları

Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre İ.T.K. (23), ayrıldığı kız arkadaşı Sultan Değirmenci (22) ile karşılaştı. Olay, merkez Onikişubat İlçesi Tekerek Mahallesi Piri Ahmetoğlu Sitesi girişinde yaşandı.

Şüphelinin 46 ADN 340 plakalı otomobiliyle sitenin otoparkına girmeye çalışan Sultan Değirmenci’yi aracın içinde silahla vurarak kaçtığı belirtiliyor. Bölgeye gelen sağlık ekipleri genç kadının kullandığı otomobilde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve Gelişmeler

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin gittiği güzergahı tespit etti. Kısa süre sonra olayda kullandığı silahla beraber yakalanan İ.T.K. gözaltına alındı. Genç kızın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından adli tıpa gönderildi.

İddialara göre şüpheli, Sultan Değirmenci’yi bir süre önce kendisinden ayrıldığı için öldürdü. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

