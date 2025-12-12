Mannheim'de küçük uçak caddeye acil iniş yaptı: 3 yaralı

Mannheim'de küçük uçak caddeye acil iniş yaptı

Almanya'nın Mannheim kentinde motor arızası yaşayan küçük uçak, trafik akışının olduğu bir caddede acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak inişin ardından bir trafik levhasına çarparak durdu ve olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ile ambulans ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde müdahale ve yaralılar

Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale etti. Kazada uçakta bulunan 3 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, uçağın iniş sırasında park halindeki iki aracın arasından son anda geçerek caddeye ulaştığını ve bir süre sürüklendikten sonra trafik levhasına çarptığını aktardı.

Uçağın bilgileri ve olayın gelişimi

Yetkililer, uçağın Diamond DA 40 D Star tipi olduğunu ve Mannheim-Neuostheim Havaalanı’ndan kalkışının ardından kısa sürede arıza meydana geldiğini bildirdi. Pilot, yerleşim yerleri arasındaki Hauptfeuerwache (Ana İtfaiye) yakınlarındaki boş bir alana zorunlu iniş kararı aldı.

Trafik ve kurtarma çalışmaları

Kaza nedeniyle Neckarauer Caddesi'nden şehir merkezine giden trafik tamamen durduruldu. Ekiplerin saatlerce süren çalışması sonrası uçağın enkazı bölgeden kaldırıldı.

Soruşturma

Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemedi. Federal Uçak Kazası Soruşturma Dairesi (BFU) olay yerine gelerek detaylı incelemelere başladı. Yetkililer, büyük bir felaketin kıl payı atlatıldığını ifade etti.

